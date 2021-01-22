Мурзагулов: «Если бы не „Уфа“, Дивеев работал бы продавцом в „Евросети“»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о работе клубной академии, а также поделился мнением о карьере защитника ЦСКА , ранее выступавшего за уфимский клуб.

Академии — это вообще очень тяжелая история, очень затратная. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была более европейская академия. В этом нам еще расти и расти. Объективно, сейчас молодежи заниматься в центральных городах комфортнее. Там больше выбор, ездить на просмотры ближе, во многих смыслах там лучше. Именно поэтому важно, чтобы такие центры, как ФК «Уфа» оставались в регионах. Здесь создается хоть какой-то очаг, чтобы молодым ребятам было куда добираться.