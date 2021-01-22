Мурзагулов: «Если бы не „Уфа“, Дивеев работал бы продавцом в „Евросети“»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о работе клубной академии, а также поделился мнением о карьере защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ранее выступавшего за уфимский клуб.
Академии — это вообще очень тяжелая история, очень затратная. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была более европейская академия. В этом нам еще расти и расти. Объективно, сейчас молодежи заниматься в центральных городах комфортнее. Там больше выбор, ездить на просмотры ближе, во многих смыслах там лучше. Именно поэтому важно, чтобы такие центры, как ФК «Уфа» оставались в регионах. Здесь создается хоть какой-то очаг, чтобы молодым ребятам было куда добираться.
Дивеев никогда бы не играл ни в ЦСКА, ни в сборной России, если бы не пришел в «Уфу». Он не доехал бы даже до Самары. Игорь либо занимался бы волейболом, либо работал продавцом в «Евросети». И мы бы потеряли игрока национальной сборной. Людям в Москве это тоже нужно иметь в виду, когда они презентуют свои проекты по сокращению РПЛ до 12 команд.
В конце прошлого года Дивеев получил награду лучшему молодому игроку года в РПЛ.
.....после этого Ростислав стукнул себя в грудь, посмотрелся в зеркало и зауважал себя еще сильнее!!!
.....после этого Ростислав стукнул себя в грудь, посмотрелся в зеркало и зауважал себя еще сильнее!!!
Небольшой выбор парню оставил))
Небольшой выбор парню оставил))