ГлавнаяНовости

Мурзагулов: «Если бы не „Уфа“, Дивеев работал бы продавцом в „Евросети“»

сегодня, 17:39

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о работе клубной академии, а также поделился мнением о карьере защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ранее выступавшего за уфимский клуб.

Академии — это вообще очень тяжелая история, очень затратная. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была более европейская академия. В этом нам еще расти и расти. Объективно, сейчас молодежи заниматься в центральных городах комфортнее. Там больше выбор, ездить на просмотры ближе, во многих смыслах там лучше. Именно поэтому важно, чтобы такие центры, как ФК «Уфа» оставались в регионах. Здесь создается хоть какой-то очаг, чтобы молодым ребятам было куда добираться.

Дивеев никогда бы не играл ни в ЦСКА, ни в сборной России, если бы не пришел в «Уфу». Он не доехал бы даже до Самары. Игорь либо занимался бы волейболом, либо работал продавцом в «Евросети». И мы бы потеряли игрока национальной сборной. Людям в Москве это тоже нужно иметь в виду, когда они презентуют свои проекты по сокращению РПЛ до 12 команд.

В конце прошлого года Дивеев получил награду лучшему молодому игроку года в РПЛ.

Все новости
Бабаев: «Никаких разногласий с Алексеем Березуцким у нас не было»
Сегодня, 16:39 Комментарии11
Титов: «„Спартак“ предлагал ЦСКА договорной матч? Это не ко мне»
Сегодня, 14:20 Комментарии23
Шварц: «Если брать нового игрока, то только высокого класса»
Сегодня, 12:59 Комментарии13
Шмаров: «В Италии Кокорину надо проявить характер»
Сегодня, 12:48 Комментарии9
Дуглас Сантос: «В Бразилии все знают, что „Зенит“ — лучший клуб России»
Сегодня, 12:18 Комментарии25
Шварц: «С Тедеско виделись только раз»
Сегодня, 11:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:54
Игорь либо занимался бы волейболом, либо работал продавцом в «Евросети»......
.....после этого Ростислав стукнул себя в грудь, посмотрелся в зеркало и зауважал себя еще сильнее!!!
Китайская подделка
Китайская подделка
сегодня в 18:21
Евросеть сдохла год назад, какая работа?
LOpp
LOpp
сегодня в 18:19
    particular
    particular
    сегодня в 18:02
    Людям из провинции всегда есть что сказать людям из Москвы... В сердцах...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 18:00
    Ну просто замечательное сравнение.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 17:59
    Вообще-то он пишет не о личности Дивеева , а о том что на окраинах тоже растут футболисты уровня сборной, и надо удалять внимание и деньги на развитие детского футбола и не сокращать РПЛ до 12 команд. Читайте статью до конца , а уж потом пишите своё мнение. Всем спасибо и удачи.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:52
    Ну научился через раз по мячу попадать, какая нафик Евросеть? В футбол, лимоны зарабатывать...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:51
    Логика "железная", Уфа все таки столица республики. Имеет клуб РПЛ и ОБЯЗАНА иметь академию. А вот Саша Головин пришел в футбол, минуя академию в небольшом алтайском городке ходил в ДЮСШ. Так, что никаких заслуг Уфы в том, что Дивеев не стал "продавцом в Евросети" нет. В Уфе сильны традиции афериста Газизова. Приписывать себе что то.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 17:48
    "Игорь либо занимался бы волейболом, либо работал продавцом в «Евросети»."

    Небольшой выбор парню оставил))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 17:43
    Хорошая оценка своего воспитанника
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100