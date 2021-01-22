Шварц: «Если брать нового игрока, то только высокого класса»

Рулевой «Динамо» рассказал о трансферных планах клуба.

Вопрос открыт. Если брать нового игрока, то только высокого класса. Есть два вероятных варианта развития событий. Первый – ничего в этом плане не будем предпринимать. Второй – если будем убеждены, что футболист классный и подходит нам, рассмотрим возможность его приобретения.

В ходе этого сбора будем анализировать, посмотрим на тех игроков, которые находятся на рынке, и по итогу примем решение. Если увидим, что есть игрок с хорошим уровнем, то почему бы и нет? Мы открыты и понимаем важность повышения уровня команды.