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Шварц: «Если брать нового игрока, то только высокого класса»

сегодня, 12:59

Рулевой «Динамо» Сандро Шварц рассказал о трансферных планах клуба.

Вопрос открыт. Если брать нового игрока, то только высокого класса. Есть два вероятных варианта развития событий. Первый – ничего в этом плане не будем предпринимать. Второй – если будем убеждены, что футболист классный и подходит нам, рассмотрим возможность его приобретения.

В ходе этого сбора будем анализировать, посмотрим на тех игроков, которые находятся на рынке, и по итогу примем решение. Если увидим, что есть игрок с хорошим уровнем, то почему бы и нет? Мы открыты и понимаем важность повышения уровня команды.

Ранее полузащитник москвичей Даниил Лесовой объяснил, почему выбрал «Динамо», а не «Зенит».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:27
Дешевых игроков высокого класса просто нет. Ищите денежки или пользуйтесь теми кого имеете.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:22
Сандро знает что говорит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:01
Вам любой сойдёт
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