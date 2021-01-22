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Бабаев: «Никаких разногласий с Алексеем Березуцким у нас не было»

сегодня, 16:39

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход Алексея Березуцкого на работу в тренерский штаб команды.

Алексей как раз сейчас где-то в небе Европы, летит к нам. Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры.

Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, Виктор Михайлович очень рад такому решению.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:23
Бабаев не ругался с Березуцким он с ним дружил.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:08
Это ваша кухня!Но думаю выдавить его надо было пораньше!Перед этим ТО!Чтобы уже игроков подбирать под нового тренера!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:00
Просто долго согласовывали размер зарплаты.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:58, ред.
Выдавливание Витька началось. Вася , он не хуже Сереги , лупит в глаза то , что думает, а Алексей поддержит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:53
Да, да, я безумно рад
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:49
Разберётесь .Попозже
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:41
Прошло мало времени
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