Бабаев: «Никаких разногласий с Алексеем Березуцким у нас не было»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход на работу в тренерский штаб команды.

Алексей как раз сейчас где-то в небе Европы, летит к нам. Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры.

Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, Виктор Михайлович очень рад такому решению.