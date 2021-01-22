Шварц: «С Тедеско виделись только раз»

Рулевой «Динамо» заявил, что не общался вне футбола с наставником «Спартака» .

Не надоели ли вопросы про Тедеско? Когда в одной лиге играют два немецких тренера, да ещё и с итальянскими корнями, подобные вопросы неизбежны. Я не устал от них. Мы виделись только раз – на игре. С тех пор как я приехал в Москву, я всего три раза был в городе. В эти пять недель на сборах мы тоже явно не встретимся.

Что касается заявления Тедеско об уходе из «Спартака», я знаю об этом не больше, чем вы. Это его путь, его решение – я его принимаю и уважаю.