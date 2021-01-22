Дуглас Сантос: «В Бразилии все знают, что „Зенит“ — лучший клуб России»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что в Бразилии следят за РПЛ.
С этого сезона в Бразилии показывают РПЛ, поэтому все те, кто интересуется ей, знают, что «Зенит» — лучший клуб страны, лидер и чемпион.
Вся моя семья и мои друзья — преданные фанаты петербургского клуба! И в целом, думаю, город Жуан-Песоа и весь штат Параиба болеет за «Зенит» — здесь выступал Халк, теперь играю я.
А в лиге чемпионов неудачно выступили, 0:7 не позорились, из квалификации не вылетали. Просто неудачно. Зенит ждут ещё великие победы, многочисленные почитатели по всему миру и небольшая кучка завистников, чьи команды в очередной раз провалят сезон.
А в лиге чемпионов неудачно выступили, 0:7 не позорились, из квалификации не вылетали. Просто неудачно. Зенит ждут ещё великие победы, многочисленные почитатели по всему миру и небольшая кучка завистников, чьи команды в очередной раз провалят сезон.
Ну хоть так он свою зарплату отрабатывает.
Ну хоть так он свою зарплату отрабатывает.
Зато он заявляет от лица всех болельщиков в Бразилии.. мда)
Зато он заявляет от лица всех болельщиков в Бразилии.. мда)
А если серьёзно то думаю в Бразилии на РПЛ и Зенит по барабану!Не считая семьи и друзей Дугласа!
А если серьёзно то думаю в Бразилии на РПЛ и Зенит по барабану!Не считая семьи и друзей Дугласа!