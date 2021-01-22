Дуглас Сантос: «В Бразилии все знают, что „Зенит“ — лучший клуб России»

Защитник «Зенита» заявил, что в Бразилии следят за РПЛ .

С этого сезона в Бразилии показывают РПЛ , поэтому все те, кто интересуется ей, знают, что «Зенит» — лучший клуб страны, лидер и чемпион.

Вся моя семья и мои друзья — преданные фанаты петербургского клуба! И в целом, думаю, город Жуан-Песоа и весь штат Параиба болеет за «Зенит» — здесь выступал Халк, теперь играю я.