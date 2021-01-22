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Дуглас Сантос: «В Бразилии все знают, что „Зенит“ — лучший клуб России»

сегодня, 12:18

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что в Бразилии следят за РПЛ.

С этого сезона в Бразилии показывают РПЛ, поэтому все те, кто интересуется ей, знают, что «Зенит» — лучший клуб страны, лидер и чемпион.

Вся моя семья и мои друзья — преданные фанаты петербургского клуба! И в целом, думаю, город Жуан-Песоа и весь штат Параиба болеет за «Зенит» — здесь выступал Халк, теперь играю я.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:47
Дуглас Сантос: «В Бразилии все знают, что „Зенит“ — лучший клуб России - единственный клуб от России набравший 1 очко из 18-и возможных в группе»
Аксинья
Аксинья ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 18:38
Да просто Зенит в Еврокубках с топами еще не встречался - ему и середнячков за глаза хватает))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 18:24
Да, за зенит не стыдно. Кубок УЕФА, суперкубок УЕФА. Да вот хоть в крайнем году, все награды в России взяли.
А в лиге чемпионов неудачно выступили, 0:7 не позорились, из квалификации не вылетали. Просто неудачно. Зенит ждут ещё великие победы, многочисленные почитатели по всему миру и небольшая кучка завистников, чьи команды в очередной раз провалят сезон.
порт
порт
сегодня в 18:03
А ведь и не поспоришь.
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 17:41, ред.
Это знают во всем мире. А о некоторых клубах даже не подозревают о существовании или знают о их соперниках, типа Ференцвароша или Браги.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:08
Полностью согласен с Дугласом - в Бразилии бомжей хоть пруд пруди, а каждый топит за своих...
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
сегодня в 15:15
АХАХАХАХАХАХА

Ну хоть так он свою зарплату отрабатывает.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:59
Это видно вырезка из смехопанорамы? Обычый клубный этикет, корпоративная этика...Для питерских болел -бальзам на душу, для остальных ложка дегтя в бочку меда.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:54
рассмешил....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:36
В Бразилии НИКТО не знает, что "Зенит" - лучший клуб России. Уверен даже, что многие жители этой страны даже не подозревают, что существует такое государство, и где оно находится. А если и слышали о нём, то ищут его на карте где-нибудь в Африке.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 14:16, ред.
Отсебятина в чистом виде.......прогнулся однозначно
leopit
leopit
сегодня в 14:13
И в Бразилии ,и В России,и во всём остальном мире уважают и любят лучший клуб полушария =ЗЕНИТ!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:02
это хорошо, футбол любимая, народная игра
makkie
makkie
сегодня в 13:48
Интересно, знали ли Сантоса до перехода в Зенит? Да и сейчас не все знают, что играет такой футболист.
Зато он заявляет от лица всех болельщиков в Бразилии.. мда)
David Young
David Young ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 13:32
Скорее всего это смесь эксперимента и экономия денег, не могу сказать с уверенностью, поскольку только что узнал.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:29
"С этого сезона в Бразилии показывают РПЛ," Видимо в Бразилии надоело смотреть американские ужастики, решили заменить чем-то подобным, с уклоном на футбольную тему.
Крикун
Крикун
сегодня в 13:25, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 13:12
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 12:58
      Сам то он в это верит??? Столько негатива как у Зенита, нет ни у одного клуба РПЛ. Лидер - это не значит лучший.
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 12:54
      Надо в Бразилию видео лучшего игрока скинуть)))
      А если серьёзно то думаю в Бразилии на РПЛ и Зенит по барабану!Не считая семьи и друзей Дугласа!
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 12:52
      В Бразилии скорее всего и не слышали про Зенит.
      ТТ
      ТТ
      сегодня в 12:45
      «Я тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах очень много-много диких обезьян»
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 12:27
      У Халка наверняка были свои фанаты, но у сантоса, кроме его семьи, навряд ли их много))
      beefs
      beefs
      сегодня в 12:23
      надо же звезда, а сколько у Зенита появилось новых болельщиков...
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 12:21
      Еще одна проплаченная хвалебная речь.
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