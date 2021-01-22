Помощник Зидана: «„Реал“ знает, как нужно реагировать на критику»

Давид Беттони, помощник главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, ответил на критику касательно последних результатов команды перед матчем Ла Лиги с «Алавесом». Ранее «сливочные» вылетели из Кубка Испании, уступив команде из третьего по силе дивизиона страны.

Каждое поражение «Реала» вызывает кучу критики, но мы знаем, как нужно реагировать. Завтра у нас появится очередная возможность показать, что команда едина. Мы готовы к отличной игре.

Футбол – страсть Зидана. Физически его не будет с командой, но будет поддерживать ее. Вижу, как он улыбается каждую неделю, мы наслаждаемся процессом каждый день.

