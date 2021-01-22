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Помощник Зидана: «„Реал“ знает, как нужно реагировать на критику»

сегодня, 19:39
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Давид Беттони, помощник главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, ответил на критику касательно последних результатов команды перед матчем Ла Лиги с «Алавесом». Ранее «сливочные» вылетели из Кубка Испании, уступив команде из третьего по силе дивизиона страны.

Каждое поражение «Реала» вызывает кучу критики, но мы знаем, как нужно реагировать. Завтра у нас появится очередная возможность показать, что команда едина. Мы готовы к отличной игре.

Футбол – страсть Зидана. Физически его не будет с командой, но будет поддерживать ее. Вижу, как он улыбается каждую неделю, мы наслаждаемся процессом каждый день.

Зидан пропустит матч из-за положительного теста на коронавирус.

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Все комментарии
Слайш
Слайш
сегодня в 20:33
Не слушать критику - это нормально.. Но не слушать здравый смысл - печально... Что у Зидана, что у него, отговорки одинаковые..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:54
А может знали, но забыли???
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:45
Посмотрим как знает
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