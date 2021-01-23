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Овчинников: «Конфликтов в ЦСКА ни у кого не было»

23 января 2021, 15:21

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своих отношениях с руководством армейцев.

Конфликтов в ЦСКА ни у кого не было. Мы работали единым коллективом, по крайней мере тренерским. Лично для себя я не искал каких-то заговоров, подводных течений. Мы остались с Бабаевым, Орешкиным и другими руководителями в хороших отношениях.

Между людьми наверняка может возникнуть некое недопонимание, но это никак не касалось нашей профессиональной работы. Возможно, наши взгляды на футбол разнятся в последнее время. Это тоже нормальный процесс. Я где-то читал про себя, что я нарушил корпоративную этику, осуждал методы работы главного тренера. Но это же бред, потому что я нигде не осуждал методы работы главного тренера. Я мог не согласиться где-то с его позицией.

Что касается той пресс-конференции, где я сказал о замене Эджуке, то она была сделана главным тренером. Главный тренер руководил процессом даже дистанционно. В перерыве матча у нас был разговор с Виктором Михайловичем и каждый отстаивал свою позицию по Эджуке. Мы поговорили, и Эджуке продолжил играть второй тайм, ну, а потом… главный тренер на то и главный тренер.

После моего ухода мы с Ганчаренко не разговаривали. Звонил ли он? Возможно, просто не дозвонился. Прощальный пост в Instagram я написал на следующий день после увольнения. Про Ганчаренко написать я забыл, но написал: «Спасибо руководству», а главный тренер все-таки входит в руководство команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 19:33
вот и замечательно
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
23 января в 23:31
Молодец Овничинков не палит колхозника
mangox22
mangox22 ответ За адекватность (раскрыть)
23 января в 23:29
    За адекватность
    За адекватность ответ mangox22 (раскрыть)
    23 января в 21:23
    А телевизионный канал Матч-премьер к СМИ не относятся? В моем комментарии есть нарушения правила пользования сайтом? Если он Вам не нравится, можете не читать и как Вы пишите "пролистывать далее." За сим позвольте откланяться.
    oFANATo
    oFANATo
    23 января в 21:12
    Расстались без истерик и обид - это главное. Вообще в ЦСКА всегда тихо, сор из избы не выносят.
    ЦСКА это не зенит,спартак.......
    mangox22
    mangox22 ответ За адекватность (раскрыть)
    23 января в 20:40
    Причем тут СМИ, так можно про любую тему сказать Матч ТВ это публикует, пригласили Овчинникова.. Кому не нравится могут продистывать далее
    Ironigor
    Ironigor
    23 января в 19:21
    Босс мужчина и ведёт себя правильно !!!
    Сп62
    Сп62
    23 января в 19:15
    Был тренером и никто не знал, что он писать умеет. Оказалось может. Вот тебе и хоть какой-то, но хлеб.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    23 января в 18:36, ред.
    Чувствуется, что Овчинников еще очень хочет потрудиться в ЦСКА. Возможно и вернется когда-нибудь.
    STVA 1
    STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
    23 января в 17:31
    Добрый вечер!Да уж и иногда доходит до смешного)))
    За адекватность
    За адекватность ответ STVA 1 (раскрыть)
    23 января в 16:41
    Приветствую! СМИ никак не угомонятся и продолжают пытать, нужен шкандаль.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 января в 16:40
    Главный посыл - это то , что все было тихо, спокойно , цивилизованно. Расстались без истерик и обид - это главное. Вообще в ЦСКА всегда тихо, сор из избы не выносят. То , что мнения Сергея и главного расходились иногда , так это нормально. Многим непонятны решения ВМГ . Просто Сергей парень прямой и говорит все в глаза , может это и не нравилось Ганчаренко??? Но думаю, что с Васей Вите легче не будет, Вася за словом в карман не полезет. А в целом , думаю, что Витя скоро покинет армейцев.
    Всем здоровья.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    23 января в 15:49
    А у всех были! Небыло и не надо!🤣😜
    STVA 1
    STVA 1
    23 января в 15:34
    Пора закрыть же эту тему!
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