Лэмпард сравнил Хаверца с Салахом и Де Брюйне

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре полузащитника Кая Хаверца.
Я работаю с Каем и могу точно сказать, что у него нет проблем с мотивацией. У него явный талант. У него такой стиль игры, при котором, если что-то не складывается, люди начинают его критиковать. В прошлом я уже видел такое в отношении некоторых великих игроков. И вот что я скажу: его желание и расстояние, которое он пробегает за матч, просто огромны. У него очень приличная статистика.
Я могу сравнить его с футболистами, которые пришли сюда в том же возрасте, что и Кай: Кевин Де Брюйне и Мо Салах. Они ушли, прошло время, потом вернулись, и сейчас они настоящие легенды АПЛ.
У каждого должна быть своя индивидуальность, и это нужно уважать и признавать...
У каждого должна быть своя индивидуальность, и это нужно уважать и признавать...