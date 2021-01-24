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Лэмпард сравнил Хаверца с Салахом и Де Брюйне

24 января 2021, 08:49

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре полузащитника Кая Хаверца.

Я работаю с Каем и могу точно сказать, что у него нет проблем с мотивацией. У него явный талант. У него такой стиль игры, при котором, если что-то не складывается, люди начинают его критиковать. В прошлом я уже видел такое в отношении некоторых великих игроков. И вот что я скажу: его желание и расстояние, которое он пробегает за матч, просто огромны. У него очень приличная статистика.

Я могу сравнить его с футболистами, которые пришли сюда в том же возрасте, что и Кай: Кевин Де Брюйне и Мо Салах. Они ушли, прошло время, потом вернулись, и сейчас они настоящие легенды АПЛ.

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mihaluch
mihaluch
24 января в 09:09
Вполне достойное сравнение.
beefs
beefs
24 января в 09:02
понаблюдаем за ним, ясно что Хаверц незаурядный футболист...
ДАША Д
ДАША Д
24 января в 09:01
Лэмпарду пора заканчивать со сравнениями, а искать себе новое место работы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 08:59
У каждого своя игра, плюсы и минусы. Зачем сравнивать, выискивать "новых Месси"?
У каждого должна быть своя индивидуальность, и это нужно уважать и признавать...
ОПС
ОПС
24 января в 08:50
Сравнить можно будет после определенного времени и игр.
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