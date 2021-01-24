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Ковач: «Я очень доволен игрой Головина»

24 января 2021, 08:17
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру полузащитника Александра Головина в матче 21-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:1).

В первые несколько минут нам не хватало техники в контроле мяча. Через полчаса мы стали играть лучше. Агиляр проделал хорошую работу, но нам нужно было больше креатива. Поэтому я принял решение выпустить на поле Головина в перерыве. Он постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут. Очевидно, я очень доволен его игрой.

Агиляр дисквалифицирован на матч против «Нанта», поэтому нам придется найти решение. Мы постепенно готовим возвращение Александра, он должен делать это медленно. Но для него это может быть хорошей возможностью.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 08:39
нормально так зашёл !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 09:14
После первого тайма "Монако" уступал в сете. Выход Головина помог переломить ход встречи и завоевать три очка. Александр отметился двумя ассистами. Из всей очень немногочисленной группы россиян, выступающей в значимых чемпионатах, про Александра можно сказать не только "заиграл", но и является ключевым игроком команды.
ДСА
ДСА
24 января в 08:59
Все довольны игрой Головина, кроме соперников.
нечитайло
нечитайло
24 января в 08:49
Брависсимо Александр
sv_1969
sv_1969
24 января в 08:40
Два асиста в таком матче! Что может быть лучше! Только дубль или Хет-трик!
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 08:30
Саша основательно закрепился в основе.
Caniggia
Caniggia
24 января в 08:25
Молодец, Голова, сыграл здорово!
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
24 января в 08:20
Мы тоже довольны.
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