Ковач: «Я очень доволен игрой Головина»

Главный тренер «Монако» оценил игру полузащитника в матче 21-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:1).

В первые несколько минут нам не хватало техники в контроле мяча. Через полчаса мы стали играть лучше. Агиляр проделал хорошую работу, но нам нужно было больше креатива. Поэтому я принял решение выпустить на поле Головина в перерыве. Он постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут. Очевидно, я очень доволен его игрой.

Агиляр дисквалифицирован на матч против «Нанта», поэтому нам придется найти решение. Мы постепенно готовим возвращение Александра, он должен делать это медленно. Но для него это может быть хорошей возможностью.