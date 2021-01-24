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Шварц: «Ребята постепенно начинают набирать нужную физическую форму»

24 января 2021, 20:23

Наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал о сборе команды в Турции.

В первый день у нас было общее собрание, на котором мы определили цели и важные моменты для сборов. Основных было три. Во-первых, физическая форма футболистов — в течение пяти недель важно, чтобы они набрали хорошие кондиции. Во-вторых, наши игровые идеи и принципы. В-третьих, мы проведём пять недель в отеле, и для нас важно взаимодействие внутри команды, важно, как мы развиваемся и растём как коллектив.

Всех ли целей удалось достичь? Да, мы определённо сделали шаг вперёд. У нас были интенсивные тренировки, ребята постепенно начинают набирать нужную физическую форму. Внутри коллектива у нас очень хорошая атмосфера.

В течение отпуска у ребят были тренировки, которые были нацелены на физику и беговую работу. Эти тесты были важны для определения уровня их подготовки. Могу сказать, что все отнеслись к этому очень профессионально и ответственно.

Сейчас мы контролируем те нагрузки, которые получают ребята. Некоторые уже находятся в достаточно хорошей степени готовности, другие — в чуть менее хорошей. У них есть потенциал, чтобы её подтянуть, и мы будем над этим работать в следующие недели.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 20:57
Весна покажет, кто и как подготовился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 20:23
На то они и сборы...
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