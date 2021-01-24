Артета планировал выиграть ЛЧ. Но чем чаще проигрывает – тем «Арсеналу» лучше

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24 января 2021, 16:00

Вылет из Кубка Англии – еще один удар по планам владельцев.

Чтобы понять причины краха, важно узнать владельца

Артета обещал Виллиану перед трансфером, что сразу вернутся с топ-4 в АПЛ . А дальше выиграют Лигу чемпионов в ближайшие три года. Представьте, в каком сказочном мире живут тренер, футболисты и особенно руководство «Арсенала».

Почему всё так плохо? Держатель контрольного пакета акций Кронке не является талантливым человеком со стратегическим мышлением. Стэн был средним спортсменом в колледже, подзаработал на перепродаже недвижимости.

А затем рослый парень приглянулся крошечной Энн Уолтон. У девушки папа и дядя оказались удачливыми бизнесменами, построили империю оптовой и розничной торговли «Уол-Март». Это махина с оборотом в 523 миллиарда долларов в год.

Кронке очаровал наследницу невероятного состояния, а первый большой бизнес открыл лишь спустя семь лет после свадьбы. Ну, как открыл – строил рядом с магазинами зятя Бада. Совпадение – если жена миллиардерша, то дела идут вверх.

У Стэна много активов, земля и недвижимость. Но американцы пишут, что раньше Кронке часто перекрывал проколы других своих компаний финансовыми успехами спортивных клубов. К футболу отношение строго потребительское.

И Кронке злит, что «Арсенал» пропускает сезоны в ЛЧ . Плюс добавились потери из-за пандемии. «Арсенал» попал в руки человеку, который не собирался выигрывать титулы. Кронке из тех, кто давал деньги и демократам, и республиканцам.

Также Стэн брал у «Арсенала» миллионы фунтов за «консалтинговые услуги». Пример случайного попадания на самую вершину. Ему хватило катания на лыжах в Аспене с наследницей могущественной империи и роли за кулисами.

Кронке неслучайно прозвали «Молчаливый Стэн». Тихо смотрит, как инерция от могущества клана Уолтонов приносит ему деньги. А умный он или нет – никто не знает, ведь нанял тысячи людей по всему миру, чтобы вместо него работали.

Руководство клуба не пощадило старенького маскота

Может, Озил был прав, упрямо выкачивая миллионы Кронке? Люди, которые не привыкли получать что-то, не работая с утра до ночи, критически оценили решение Месута торчать вне заявки «Арсенала» с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю.

Но давайте взглянем на ситуацию иначе. Кронке испугался китайцев и предал Озила, сделав его изгоем, чтобы понравиться коммунистической партии. А немец ведь ничего криминального не сделал – возмутился, что уйгуров загоняют в лагеря «перевоспитания».

Китай обиделся – одно время не показывали игры «Арсенала», и клуб испугался. Также руководство обещало футболистам, что сокращение оклада нужно ради спасения работников клуба. Обманули, уволили даже маскота – Джерри Куайя, что 27 лет играл роль Ганнерзавра.

Футбольный мир возмутился, Озил обещал лично платить Джерри, и в итоге «Арсенал» поступил подло. Вернули самого Ганнерзавра, но уволили старика, который его играл. Теперь в костюме будут разные актеры. Кронке приревновал к любви, выраженной маскоту?

Похоже, Озил правильно делал, что получал по 50 тысяч фунтов в день (5.1 млн рублей). Эти деньги владелец забрал бы себе, а не сохранял рабочие места. К слову, о деньгах — актер Джерри Куай отдал на благотворительность средства, собранные фанатами в его поддержку.

Дедушка не жадный, а вот в «Арсенале» не понимают элементарных вещей. Нельзя обманывать игроков, они припомнят. И нельзя увольнять любимца публики, это сразу удар по имиджу, а не экономия. Людей, что уволили маскота, трудно воспринимать серьезно.

Важно провалиться в АПЛ и не выиграть Лигу Европы

Знаменитая логическая ошибка «после этого – значит по причине этого» применима к «Арсеналу». Многие связывают нынешнее положение клуба с тем, что отпустили старика Венгера. Но проблема уже давно в Кронке. С ним у руля лондонский клуб перестал быть футбольным.

Речь о части спортивной корпорации, где клубы на разных континентах. Уже при Венгере была стагнация. Видели проблески – выиграли парочку Кубков Англии, в том числе, прошлогодний, но после всегда следуют традиционные провалы. Иначе и быть не может, если речь о таком управлении.

Руководство «Арсенала» заслужило все провалы. А фанаты не заслужили быть частью чужой аферы с перекачиванием футбольных денег за океан. Но народ часто страдает, если управляют дилетанты. Например, Кронке может быть не в курсе, сколько в футболе таймов, и что они называются не «периоды».

Вряд ли знает, что в футболе не «практика», а «тренировка». Про футбольный офсайд усатого 73-летнего деда можно не спрашивать. Понимает только понятие офсайда из американского футбола. Но дилетанты обычно притягивают дилетантов, а потом делают вид, что профессионалы.

В годы до коронавируса выручка составляла 440-450 млн евро. Единственная цифра, что интересует Кронке. У новичка Виллиана в этом сезоне 20 матчей и всего 2 удара в створ – это Стэну ничего не скажет. Чтобы он задумался о продаже клуба или о смене руководства, нужно годами влетать во всех турнирах.

Джош Кронке – достойный представитель семейства

Хуже Стэна Кронке для «Арсенала» только его сын Джош. Две трети опрошенных в США миллионеров не верят, что их дети сохранят семейное состояние. И почти все богачи считают, что их внуки – бездари. Сам Кронке раскрутился с помощью тестя, и не удивительно, что его сын — директор «Арсенала», оказался профаном в футболе.

Победу в АПЛ не купить с помощью трансфера Николя Пепе за 80 млн евро. «Лилль» смог раскрутить на сделку именно людей Кронке, ведь наслышан об их некомпетентности. С ними не хотят работать профессионалы. Мислинтат – человек, причастный к созданию «Боруссии» Д Клоппа, ушел в «Штутгарт».

Его в Лондоне подсидел бывший директор по маркетингу из «Барселоны» Рауль Саньелли, которого в августе 2020-го тоже отправили в отставку. И такое ощущение, что трансферы делают для четырех разных клубов. У Артеты просто нет футболистов, чтобы исполнять сложные партии.

Микель запутался. Во что играет? У «канониров» качество моментов на уровне «Лестера», но реализация в этом сезоне, как у Обамеянга. Из милосердия к фанатам многие желали «Арсеналу» успехов, возвращения в Лигу чемпионов и стильного футбола.

Но рыба гниет с головы. Начало XXI века убедило, что люди без талантов, интеллекта и вкуса могут занимать невероятно высокие посты, и семья Кронке в футболе – идеальный пример. Возможно, в других бизнесах разбираются лучше, но «Арсенал» доверили сказочным персонажам.

Смешной исполнительный директор Винай Венкатешам и сын владельца Джош Кронке – готовые герои для скетчей в стиле Дживса и Вустера. Или для новой серии о мистере Бине. Вот только давно не смешно — команда убита морально, клуб без спортивных целей и надежд.

«Арсенал» сейчас, как Бельерин – одежка яркая, а в стабильный футбол играют редко. Любой тренер в этом клубе станет заложником неумелого руководства. Показательно ведь, что Анчелотти вместо «Арсенала» выбрал «Эвертон». У «ирисок» руководство тоже так себе, но чуть лучше.

И Овермарс остался в «Аяксе». Марк не пошел спортивным директором в Лондон, зная, чем закончится. Никто опытнее Артеты не решился взять ответственность за проект Джоша Кронке. И парадокс в том, что если «Арсенал» вдруг в ближайшие годы ждет успех на поле, то американцы не уйдут.

Поклонник «канониров» в год инвестирует 2 300 фунтов в клуб (237 тысяч рублей), это на 400 фунтов больше, чем в среднем в АПЛ . Понятно, что люди, платя большие деньги семье Кронке, чувствуют себя обманутыми без Лиги чемпионов и места хотя бы «Лестера».

Клуб сократил 55 работников, хотя обещали футболистам этого не делать, когда выбили отказ от части зарплат. Вернули Ганнерзавра, когда увидели возмущение фанатов со всего мира и насмешки. Но ведь актера, что его играл, по-тихому уволили. В этом весь «Арсенал» эпохи Кронке.