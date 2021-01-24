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Мостовой: «Наша игра оставляет желать лучшего»

24 января 2021, 13:00
ПахтакорЛоготип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Пахтакором» (3:0) в товарищеском матче.

Это сборы, надо набирать форму. Составы, как видите, совсем разные. В целом, провели хорошую тренировку, победили. Конечно, на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего — «Пахтакор» больше владел мячом, у них было преимущество. Но мы выиграли с крупным счетом.

Как сборы? Нагрузки приличные. Эта игра, думаю, показатель — мы не очень хорошо двигались, уже накопилась усталость.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
24 января в 14:32
Давайте налаживайте игру. Спарринги, конечно, лажовенькие выбрали. Но Семаку виднее. Будем на победы ставить в БК)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 13:41
Усталость в этом случае - скорее всего часть подготовки к сезону, где начальная часть проходит под большими физическими нагрузками. Плохо, если футболиста "Зенита" заговорят об усталости после нескольких матчей во время начала весенней части первенства, тем более учитывая провальное освобождение от матчей еврокубков. А самокритичность по отношению к игре должна присутствовать даже при крупном счете - иначе большого прогресса не добиться.
Caniggia
Caniggia
24 января в 13:38
Видимо, усталость так и останется главной отмазкой вечно четвёртых в новом сезоне.
mihaluch
mihaluch
24 января в 13:10
Ещё не начался сезон а уже усталость.
beefs
beefs
24 января в 13:05
все увидим с первыми матчами..
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