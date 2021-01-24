Мостовой: «Наша игра оставляет желать лучшего»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Пахтакором» (3:0) в товарищеском матче.

Это сборы, надо набирать форму. Составы, как видите, совсем разные. В целом, провели хорошую тренировку, победили. Конечно, на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего — «Пахтакор» больше владел мячом, у них было преимущество. Но мы выиграли с крупным счетом.

Как сборы? Нагрузки приличные. Эта игра, думаю, показатель — мы не очень хорошо двигались, уже накопилась усталость.