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Семак: «Сегодня было много брака»

24 января 2021, 19:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о сегодняшних товарищеских матчах на сборе в Дубае с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером».

Достаточно большая группа игроков по разным причинам сейчас отсутствует. Сегодня как раз был тот случай, когда у нас было ровно 20 полевых игроков. Была совсем незначительная ротация. Погорелову пришлось сыграть и в первом матче, и во втором. Но думаю, что ему в радость играть за основную команду.

Игры получились разными. В первой игре первый тайм был хорош, второй чуть хуже. Было много брака. Молодые ребята часто ошибались в передачах. Играли после непростой тренировочной работы. Когда ноги тяжелые, всегда вырастает процент брака.

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batman555
batman555
25 января в 06:08
Я вам покажу кускину мать, будете все изучать Бхагавад-Гиту! Этот год будет,годом изучения Бхагавад-Гиты, Ибо Кришна все и всех создал,а вы скатины неблагодарные,хоть бы раз в день о нём бы вспомнили.. ! А вот Дима Губерниев молодец!!! Сказано смелый и умный мужик! Купил по тихому Бхагавад Гиту в книжном! Читает,улыбается... и биатлон преобразился,о чудо,да Дим! Дима,в этой стране за биатлон отвечаешь ты,а не президент союза биатланистов или как там правильно...Молодец!!!! Мужчина!!!!!!
batman555
batman555
25 января в 06:03
Сеня, пока не начнешь изучать Бхагавад-Гиту,у зенита скорее всего будут проблемы в еврокубках
batman555
batman555
25 января в 06:01
Сегодня было много базара с твоей стороны,Машка Захарова жалуется,что ты получаешь больше чем она)
Оновтун
Оновтун
25 января в 02:44
В ЛЧ было много Семака
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
24 января в 21:40
Надо сейчас нарабатывать тактику на будущее. Тем более без Дзюбы!
Cat01
Cat01
24 января в 20:05
Ещё есть время для подготовки
ermak6848
ermak6848
24 января в 19:58
всё ещё поправимо
shlomo
shlomo
24 января в 19:51
Ну что есть над чем работать....так что время тратить нельзя...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 19:45, ред.
Что радует в этих трёх товарняках на сборе - отсутствие пропущенных голов. Причем соперники далеко не слабаки из низших лиг. Особенно Шахта, чемпион Белоруси. Надеюсь, Семаку удастся наработать новые связки и комбинации, вписать молодых в состав и внушить им веру в свои силы. Очень понравился Крапухин.
Плодотворной им работы и без травм ..
beefs
beefs
24 января в 19:40
чего выделываться, тренировка есть тренировка, для этого и контрольные игры...
шyм
шyм
24 января в 19:39
В товарнКах Львы Толстые ахах
sv_1969
sv_1969
24 января в 19:32
Так всегда на первых сборах
Gahi
Gahi
24 января в 19:31
Для этого и нужны такие игры чтобы работать над ошибками.
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