Семак: «Сегодня было много брака»

Наставник «Зенита» рассказал о сегодняшних товарищеских матчах на сборе в Дубае с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером».

Достаточно большая группа игроков по разным причинам сейчас отсутствует. Сегодня как раз был тот случай, когда у нас было ровно 20 полевых игроков. Была совсем незначительная ротация. Погорелову пришлось сыграть и в первом матче, и во втором. Но думаю, что ему в радость играть за основную команду.

Игры получились разными. В первой игре первый тайм был хорош, второй чуть хуже. Было много брака. Молодые ребята часто ошибались в передачах. Играли после непростой тренировочной работы. Когда ноги тяжелые, всегда вырастает процент брака.