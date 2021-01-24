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«Спартак» — о Промесе: «Никаких новостей нет»

24 января 2021, 18:16

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб еще не договорился с «Аяксом» по трансферу хавбека Квинси Промеса.

Никаких новостей нет. Идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», продвижений не было.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 20:34
Ждём дальше!
STVA 1
STVA 1
24 января в 19:29
Что то как то все неопределённо....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 19:29
Ждем-с грандиозную распродажу.
Взяли никому неизвестного Хендрикса, вернули Педро, теперь вот Промес. В заявке 8 мест для легов, я насчитываю 10 с Промесом.
Впечатление, что о трансферах планомерно не думают, продали- надо брать. А потом уже разбираться, куда встряли и что с этим делать.
Впрочем, это обычное дело для Федуна...
mihaluch
mihaluch
24 января в 19:22
Кто-то запустил утку и она прижилась.
25процентный клоун
25процентный клоун
24 января в 19:09
Да подписан уже, и славно, вот бы Зе ещё вернуть
Сп62
Сп62
24 января в 19:07
Наверное, этот разговор так и останется разговором. Одни не сильно хотят, другие не настаивают.
Cat01
Cat01
24 января в 18:55
Будем ждать до лета
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
24 января в 18:50
Ждут ещё вечеринку, после нее заберут бесплатно, укроют в Тарасовских банях))
shlomo
shlomo
24 января в 18:42
Ну вот....эх Квинси....судьба тебя, конечно и на печи найдет, но лучше бы с печки ещё и рукой помахать.....
КЭТиК
КЭТиК
24 января в 18:34
Кто-то просто пустил волну.
cska1948
cska1948 ответ 1bear (раскрыть)
24 января в 18:31
Жиглов:"Что? У Фокса, т.е. Федуна и денег не хватит?!"
Ironigor
Ironigor
24 января в 18:30
А зачем тогда Промес уже попрощался с игроками Аякса ???
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 18:27
Негр еле ноги сделал из мохнатых лап федуна ещё раз не хочет угодить туда.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
24 января в 18:25
Ждут решение голландского суда
Alhunah
Alhunah
24 января в 18:22, ред.
ну вот и славненько, не нужен он вам. был бы нужен, давно бы купили, тем более там Педроша вернулся
1bear
1bear
24 января в 18:21, ред.
думаю,что договорятся...лишь бы денег хватило
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