«Спартак» — о Промесе: «Никаких новостей нет»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб еще не договорился с «Аяксом» по трансферу хавбека Квинси Промеса.
Никаких новостей нет. Идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», продвижений не было.
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб еще не договорился с «Аяксом» по трансферу хавбека Квинси Промеса.
Никаких новостей нет. Идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», продвижений не было.
Взяли никому неизвестного Хендрикса, вернули Педро, теперь вот Промес. В заявке 8 мест для легов, я насчитываю 10 с Промесом.
Впечатление, что о трансферах планомерно не думают, продали- надо брать. А потом уже разбираться, куда встряли и что с этим делать.
Впрочем, это обычное дело для Федуна...
Взяли никому неизвестного Хендрикса, вернули Педро, теперь вот Промес. В заявке 8 мест для легов, я насчитываю 10 с Промесом.
Впечатление, что о трансферах планомерно не думают, продали- надо брать. А потом уже разбираться, куда встряли и что с этим делать.
Впрочем, это обычное дело для Федуна...