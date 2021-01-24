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Крапухин — об игре с «Пахтакором»: «Не хватало нам свежести»

24 января 2021, 13:25
ПахтакорЛоготип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин прокомментировал итоги товарищеского матча с «Пахтакором» (3:0). 22-летний футболист отметился голом в этой встрече.

Начали активно, в первые 20 минут шли в прессинг. Но потом ножки немного подсели, и мы стали откатываться. Не хватало нам свежести. Не могли идти в прессинг, и от этого у нас такой контроль. Много ошибок. Весь второй тайм провели на своей половине.

Мой гол? Сначала был момент, Прохин мне отдал неплохо — неожиданно разыграл штрафной. Не получилось забить, но потом Магомед Оздоев хорошо меня нашел, я открылся на линии вне игры и перекинул мяч через вратаря.

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ermak6848
ermak6848
24 января в 17:51
зажирели в отпуске..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 14:27
Сыграли как смогли!
mihaluch
mihaluch
24 января в 14:10
Шли на эксперименты ведь товарняк.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 13:26
Как то туго сыграли...
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