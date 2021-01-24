Крапухин — об игре с «Пахтакором»: «Не хватало нам свежести»

Нападающий «Зенита» прокомментировал итоги товарищеского матча с «Пахтакором» (3:0). 22-летний футболист отметился голом в этой встрече.

Начали активно, в первые 20 минут шли в прессинг. Но потом ножки немного подсели, и мы стали откатываться. Не хватало нам свежести. Не могли идти в прессинг, и от этого у нас такой контроль. Много ошибок. Весь второй тайм провели на своей половине.

Мой гол? Сначала был момент, Прохин мне отдал неплохо — неожиданно разыграл штрафной. Не получилось забить, но потом Магомед Оздоев хорошо меня нашел, я открылся на линии вне игры и перекинул мяч через вратаря.