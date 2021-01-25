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Мостовой: «После отпуска по футболу соскучился»

25 января 2021, 09:54

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своей форме после зимнего отпуска.

Лишний вес? У меня немного есть предрасположенность. Но просто держу себя все время в форме. В январе с тренером пять раз в неделю занимался во время отпуска. Но я и в сезоне пытаюсь не есть ничего вредного. А на каникулах тем более. Правда, до Нового года ел все, что хотел. А после 1 января все — режим. Никаких салатиков и всего такого. Хорошо, что есть такой день, от которого можно оттолкнуться. Чтобы четко было «до» и «после».

Сборы? Они разными бывают. Все от тренера зависит, занятий, процесса в целом. Если только бегаешь без мяча, умираешь в тренажерном зале и больше вообще ничего не видишь — это одно. А бывает, что сразу с мячом. После отпуска по футболу соскучился, тут тебе игровые занятия, и ты на эйфории сразу бегаешь. Правда, потом немножко потяжелее становится. Но сейчас, в принципе, небольшие сборы. Раньше, по-моему, они более длинными были. Так что надеюсь, эти легче перенесем.

Напомним, недавно Мостовой сменил образ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Faustello (раскрыть)
25 января в 11:18
Только вспомнил)))
Faustello
Faustello ответ STVA 1 (раскрыть)
25 января в 10:21
))) Что же ты сразу не сказал!
STVA 1
STVA 1
25 января в 10:05
Можно не тренироваться!Миша Вилков вышел))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 10:04
Хорошенько на сборах потрудитесь....
Loko57
Loko57
25 января в 09:55
Ну теперь рванут.
drug01
drug01
25 января в 09:54
Меньше слов больше дела
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