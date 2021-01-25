Соболев: «Возможно, Тедеско останется, если мы хорошо завершим сезон»

Нападающий «Спартака» прокомментировал решение главного тренера не продлевать контракт с московским клубом.

Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдёт? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки.