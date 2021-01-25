Соболев: «Возможно, Тедеско останется, если мы хорошо завершим сезон»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с московским клубом.
Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдёт? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки.
Соболь мог бы взять пару уроков по ныркам у Смольникова с Уткиным 😁
Соболь мог бы взять пару уроков по ныркам у Смольникова с Уткиным 😁
А если серьёзно, то хороший результат всегда поднимает настроение и даёт стимул поработать дальше. Многое будет зависеть и от позиции руководства или от возможных предложений от других клубов.
В общем, досматриваем сезон и ждём перестановок на тренерском мостике. Если никто не передумает...
А если серьёзно, то хороший результат всегда поднимает настроение и даёт стимул поработать дальше. Многое будет зависеть и от позиции руководства или от возможных предложений от других клубов.
В общем, досматриваем сезон и ждём перестановок на тренерском мостике. Если никто не передумает...