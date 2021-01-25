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Соболев: «Возможно, Тедеско останется, если мы хорошо завершим сезон»

25 января 2021, 09:25

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с московским клубом.

Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдёт? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки.

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112910415
112910415
26 января в 14:36
похоже, не останется
shlomo
shlomo ответ Faustello (раскрыть)
25 января в 21:22
Ну иногда бывает и все наоборот...хотел научиться хорошему, а научился.....:)))... кстати у Житомира есть Таки чему поучиться...:)))...у Вас на странице появилась новая Лига...если заинтересует, то милости просим....
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
25 января в 21:15
Соболь у этой парочки??? Это все равно что Страдивари будет брать уроки по производству скрипок у Житомирской фабрики музыкальных инструментов!)))
makkie
makkie
25 января в 12:26
Вряд ли, если только эпидемиологическая ситуация не улучшится.
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
25 января в 11:33
А где у Краснодара сборы проходят?
Соболь мог бы взять пару уроков по ныркам у Смольникова с Уткиным 😁
bsww
bsww
25 января в 10:48
Он останется только при условии, что пандемия исчезнет. Чтобы во время перерыва на матчи сборных "сваливать" к семье. Ведь судя по всему семья жить в России не готова, поэтому они живут в разных странах, он у нас, а она - дома.
cska1948
cska1948
25 января в 10:47
Если Тедеско решил подражать Месси, который перед каждым окончанием контракта кошмарит Барсу своим возможным уходом, то Тедеско далеко не Месси, да и Федуну поменять тренера, что высморкаться. Так что такая тактика в СпаМе не прокатит.
Faustello
Faustello
25 января в 10:23
Тогда тебе нужно больше тренировать нырки Санька, прям с утра до вечера!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 09:45
Походу, ему объяснили, что следующий сезон юбилейный для Спартака и есть шанс войти в историю, став чемпионом.
А если серьёзно, то хороший результат всегда поднимает настроение и даёт стимул поработать дальше. Многое будет зависеть и от позиции руководства или от возможных предложений от других клубов.
В общем, досматриваем сезон и ждём перестановок на тренерском мостике. Если никто не передумает...
mihaluch
mihaluch
25 января в 09:34
Тедеско понял что такое Россия он уйдёт.
Василий 50
Василий 50
25 января в 09:32
Да не нужен он...
R0100V
R0100V
25 января в 09:29
Мало вероятно
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