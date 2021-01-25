Соболев: «Никогда не спрашиваю Кокорина про трансферные слухи»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».
Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился – возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне. На Мальдивах с Кокориным ходили с детьми на пляж, играли в теннис, отдыхать всегда хорошо.
Когда про Сашу появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю. Про Италию – особенно. Зато перед отъездом маленько посидели, пошутили – он и поехал. Его номер в гостинице, кстати, свободен ещё несколько дней!
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Амстердамский "Аякс" с удивлением воспринял информацию о том, что между клубом и московским "Спартаком" достигнута договоренность по трансферу футболиста Квинси Промеса, сообщает De Telegraaf.
В воскресенье российские СМИ сообщили, что стороны достигли принципиального соглашения о возвращении 29-летнего полузащитника в "Спартак". Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.
Как отмечает источник, в Амстердаме это сообщение сочли "неожиданным". В настоящее время между "Аяксом" и "Спартаком" не только нет соглашения, но и "по словам участвующего лица", не было никаких контактов. В материале говорится, что нидерландский клуб ждет от "красно-белых" официального предложения по Промесу.
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Амстердамский "Аякс" с удивлением воспринял информацию о том, что между клубом и московским "Спартаком" достигнута договоренность по трансферу футболиста Квинси Промеса, сообщает De Telegraaf.
В воскресенье российские СМИ сообщили, что стороны достигли принципиального соглашения о возвращении 29-летнего полузащитника в "Спартак". Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.
Как отмечает источник, в Амстердаме это сообщение сочли "неожиданным". В настоящее время между "Аяксом" и "Спартаком" не только нет соглашения, но и "по словам участвующего лица", не было никаких контактов. В материале говорится, что нидерландский клуб ждет от "красно-белых" официального предложения по Промесу.