Соболев: «Никогда не спрашиваю Кокорина про трансферные слухи»

Нападающий «Спартака» прокомментировал переход форварда в «Фиорентину».

Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился – возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне. На Мальдивах с Кокориным ходили с детьми на пляж, играли в теннис, отдыхать всегда хорошо.

Когда про Сашу появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю. Про Италию – особенно. Зато перед отъездом маленько посидели, пошутили – он и поехал. Его номер в гостинице, кстати, свободен ещё несколько дней!