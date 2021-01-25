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Соболев: «Никогда не спрашиваю Кокорина про трансферные слухи»

25 января 2021, 09:22

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился – возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне. На Мальдивах с Кокориным ходили с детьми на пляж, играли в теннис, отдыхать всегда хорошо.

Когда про Сашу появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю. Про Италию – особенно. Зато перед отъездом маленько посидели, пошутили – он и поехал. Его номер в гостинице, кстати, свободен ещё несколько дней!

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112910415
112910415
26 января в 14:34
бывалые люди не любят лишних вопросов
valt134
valt134
25 января в 17:46
«Маленько посидели...» Помним-помним... Как Кокора с Мамаем «маленько» в кафе посидели и потом Паку в голову стул прилетел. Потом «Бравым Ребятам» пришлось опять «маленько посидеть», но уже отнюдь не в кафе.
memphis
memphis
25 января в 17:26
Номер свободен, только стулья сломаны и потолок в пулях от калаша...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 января в 10:47
А тем временем:


МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Амстердамский "Аякс" с удивлением воспринял информацию о том, что между клубом и московским "Спартаком" достигнута договоренность по трансферу футболиста Квинси Промеса, сообщает De Telegraaf.
В воскресенье российские СМИ сообщили, что стороны достигли принципиального соглашения о возвращении 29-летнего полузащитника в "Спартак". Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.
Как отмечает источник, в Амстердаме это сообщение сочли "неожиданным". В настоящее время между "Аяксом" и "Спартаком" не только нет соглашения, но и "по словам участвующего лица", не было никаких контактов. В материале говорится, что нидерландский клуб ждет от "красно-белых" официального предложения по Промесу.
leopit
leopit
25 января в 10:21
А спросишь-получишь стулом по башке...
5ae8uvxpr756
5ae8uvxpr756
25 января в 10:16
Не грамотный журналист перевел наверное слова Саши. Бедуин какой нибудь...).
SHMEL
SHMEL
25 января в 10:12
О чем это интервью?
particular
particular
25 января в 09:44, ред.
Набор слов, сумбур мыслей... А табу на обсуждение слухов, - самоистязание какое-то...
berda2003
berda2003
25 января в 09:34
молчал бы уже этот шепелявый "форвард", только людей раздражает...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 января в 09:31
Все они не играют, но живут хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 09:24
Дак надоел он всем...
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