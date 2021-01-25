Рангник отказался возглавить «Челси»

Бывший игрок «Лейпцига» Ральф Рангник не захотел переходить на работу в «Челси», пишет Sky Sports.
Лондонцы якобы предложили специалисту контракт до конца текущего сезона. Однако Рангник отказался от этого предложения из-за его краткосрочного характера.
Накануне пост главного тренера «Челси» покинул Фрэнк Лэмпард.
Фрэнк отличный футболист и всегда будет легендой Челси,но он со своими 4-3-3 сам себя подвёл.
За прошлый сезон огромное спасибо но этот сезон проваливаем по полной,и нечего не меняется.
Фрэнк отличный футболист и всегда будет легендой Челси,но он со своими 4-3-3 сам себя подвёл.
За прошлый сезон огромное спасибо но этот сезон проваливаем по полной,и нечего не меняется.