Рангник отказался возглавить «Челси»

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25 января 2021, 19:50

Бывший игрок «Лейпцига» не захотел переходить на работу в «Челси», пишет Sky Sports.

Лондонцы якобы предложили специалисту контракт до конца текущего сезона. Однако Рангник отказался от этого предложения из-за его краткосрочного характера.

Накануне пост главного тренера «Челси» покинул Фрэнк Лэмпард.