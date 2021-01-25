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Рангник отказался возглавить «Челси»

25 января 2021, 19:50

Бывший игрок «Лейпцига» Ральф Рангник не захотел переходить на работу в «Челси», пишет Sky Sports.

Лондонцы якобы предложили специалисту контракт до конца текущего сезона. Однако Рангник отказался от этого предложения из-за его краткосрочного характера.

Накануне пост главного тренера «Челси» покинул Фрэнк Лэмпард.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
26 января в 11:57
Не захотел совать шею в чукотскую петлю. И правильно.
311
311
26 января в 11:56
Пусть Абрамович сам тренирует, всё ему не то!)
drug01
drug01
25 января в 23:04
Надо хорошо подумать и затем решать
A.S.A
A.S.A
25 января в 21:49
Да и это тоже! Поэтому как не крути, в Челси будет Тухель, и скорее всего остаток этого сезона дадут на раскачку но с условием попадания в ЕК...
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
25 января в 21:30, ред.
Зовите Слуцкого он знаком с Английским футболом
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
25 января в 21:24
Для него на сколько я знаю главное предсезонка!
Stalker-ato
Stalker-ato
25 января в 20:40
ну хуже уже некуда,кто бы не возгллавил, будет лучше.
Фрэнк отличный футболист и всегда будет легендой Челси,но он со своими 4-3-3 сам себя подвёл.
За прошлый сезон огромное спасибо но этот сезон проваливаем по полной,и нечего не меняется.
КЭТиК
КЭТиК
25 января в 20:23
Нового рулевого не нашли, а старого уже списали.
A.S.A
A.S.A
25 января в 20:08
Ральф конечно же не согласится на столь короткий срок! Он из тех специалистов, который любит строить команды так сказать на "будущее",и полностью руководит формированием состава и т.д...а в Челси ему этого явно не дадут делать
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
25 января в 19:59
Видимо этот Ральф Рангник был для Челси вариантом "Б", на случай если сорвётся сделка с Тухелем.
juvenale
juvenale
25 января в 19:59
рагник не дурак
dimagas2
dimagas2 ответ shlomo (раскрыть)
25 января в 19:54
Ну якобы с ним тоже вели переговоры.
shlomo
shlomo
25 января в 19:53
Это что за фейковая новость....Тухель, что по борту?????
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