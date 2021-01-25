Глушаков рассказал, почему решил уйти из «Ахмата»

Полузащитник «Химок» рассказал о причинах ухода из «Ахмата».

У меня был контракт «1+1». Получил предложение остаться. Честно сказал, что в Москве дети, хотелось бы по возможности проводить больше времени с ними. Год оттарабанил, отдал все силы, выкладывался — друг друга поняли, пожали руки, расстались по-дружески.

В Грозном немного другой менталитет, другая жизнь. Дети ко мне не поехали бы, а одному в гостинице — не вариант. Близкие и родные в столице — к ним и перебрался.