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Глушаков рассказал, почему решил уйти из «Ахмата»

25 января 2021, 11:47

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о причинах ухода из «Ахмата».

У меня был контракт «1+1». Получил предложение остаться. Честно сказал, что в Москве дети, хотелось бы по возможности проводить больше времени с ними. Год оттарабанил, отдал все силы, выкладывался — друг друга поняли, пожали руки, расстались по-дружески.

В Грозном немного другой менталитет, другая жизнь. Дети ко мне не поехали бы, а одному в гостинице — не вариант. Близкие и родные в столице — к ним и перебрался.

Ранее Денис Глушаков рассказал о решении перейти в «Химки».

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Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 14:49
точно-точно из-за детей ?
Жорж Милославский
Жорж Милославский
25 января в 20:59
Да, в баню не сходиш, самагону не попьеш!))
RR117
RR117
25 января в 14:53
Если бы в Грозном было бы как в Абу-Даби, думаю Глушаков бы остался еще на год бесплатно.
протон1
протон1
25 января в 14:50
может все из за кальянов?
Dersu Usala
Dersu Usala
25 января в 13:47
Олень, которого отовсюду гонят.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 января в 13:33
Кому нужны твои рассказы?
Супервайзер
Супервайзер
25 января в 13:18
Сказал бы честно, что не научился танцевать хэлхар как следует под дудку Кадырова)).
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 12:38
Честно сказал, что в Москве......баня , куда ж я без нее!!!
Сп62
Сп62 ответ Loko57 (раскрыть)
25 января в 12:26
Я не хочу.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 января в 12:05
Ну так-то все логично, да и контракт позволял. Еси все без претензий, то и отлично.
Loko57
Loko57
25 января в 11:56
Все хотят в Москву.
R0100V
R0100V
25 января в 11:50
Диета не та - одни шашлыки
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