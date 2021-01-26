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Ларссон — о трансфере Кокорина: «Это потеря для нас. Жалко, что он ушёл»

26 января 2021, 10:31

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей реакции на трансфер форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

Мы были конкурентами, в футболе всегда нужно конкурировать, но Кокорин отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушел. Да, он пробыл в «Спартаке» всего шесть месяцев и много лечился, но Саша — хороший футболист и человек, который помог бы команде.

Испытал ли легкую зависть? Я не тот человек, который завидует. У каждого события есть обоснования, причины. Он получил возможность и воспользовался ей. Только рад за него и точно не стану говорить: «Нет, на его месте должен быть я». Когда придет время, когда докажу, что достоин получить предложение, то все будет. Все знают о моих амбициях играть в Европе, они никуда не ушли, но я счастлив в «Спартаке» и хочу играть за него.

Накануне «Фиорентина» опубликовала фотографию Кокорина в клубной экипировке. Российский форвард уже прошел медобследование и вскоре будет официально представлен клубом из Флоренции.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
26 января в 21:30
Джордан, не переживай. Тебя ждёт АПЛ. За комплимент другу уважуха.
Dersu Usala
Dersu Usala
26 января в 17:04
Ларссон врет и не стесняется.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 января в 12:31
Какая потеря, он не играл совсем?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
26 января в 12:20
я чет не пойму, может мы знаем разных Кокоринов?))) Все хвалят его после ухода)))
ЗЫ "зачем я корову свою отдаю..."(с)
311
311
26 января в 12:00
Подоил Федуна и ушел, как честный человек!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 января в 11:53
Тут ещё не совсем понятно, потеря ли это для Спартака. Может оказаться неудачным трансфером для фиалок. И если Спартаку он достался практически бесплатно (подъёмные не в счёт), то итальянцы заплатят реальные деньги. И теперь всё будет зависеть от того, как он впишется в состав и дадут ли ему игровое время. Хотя судя по результативности фиалок, толковый нап им очень нужен.
Через пару месяцев узнаем, кто выиграл или проиграл с этого трансфера...
liverpool-today
liverpool-today
26 января в 11:28
Ну всё... Никаких больше вечеринок...
Loko57
Loko57
26 января в 11:01
Ну пипец... Потеряли то чего не имели и так расстроился.
Трезвый повар
Трезвый повар
26 января в 10:49
В Спартаке у Александра был неудачный период. И травма помешала. В Фиорентине он может заиграть. Конечно не на прежнем уровне, но пользу команде принесёт
Cat01
Cat01
26 января в 10:47
Жалко? Может сказать спасибо
cska vperiod
cska vperiod
26 января в 10:45
Ахахах! Подкалывает джордан Кокошу или завидует.
makkie
makkie
26 января в 10:41
Всем бы такого конкурента, который особо и в состав не проходит)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 10:39
Ларссон: "Александр для меня потеря, потому что он -идеальный конкурент за позицию - не выходит на поле и много лечится."
sv_1969
sv_1969
26 января в 10:35
Он сам верит тому что сказал))
beefs
beefs
26 января в 10:33
хватит нести чушь...
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