Черчесов сделал прививку от коронавируса

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26 января 2021, 15:37

Главный тренер сборной России сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в твиттере.

Вместе с наставником команды вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Отмечается, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19. В настоящее время большинство из них находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.