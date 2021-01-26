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Черчесов сделал прививку от коронавируса

26 января 2021, 15:37

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в твиттере.

Вместе с наставником команды вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Отмечается, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19. В настоящее время большинство из них находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 12:03
очень за него радостно
Vave666
Vave666 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
27 января в 00:04
пропаганда ж
протон1
протон1
26 января в 21:13
я б тож сделал. но он у нас очень дорогой .
Kosmos58
Kosmos58
26 января в 20:21
Обнуленный, привитый, чипированный ...
7qwbgagpp3wf
7qwbgagpp3wf
26 января в 20:14
Уколи меня прививка, уколи!
Чтоб из группы вышли и в плей-офф прошли...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
26 января в 20:09
Всем придется делать
zsb1961
zsb1961
26 января в 20:04
Интересно, а игровые мячи прививать будут?
Остапчук 67
Остапчук 67
26 января в 17:53
Я тоже сделал.
Василий 50
Василий 50
26 января в 17:47
Теперь по каждому будет отдельное сообщение.
cska vperiod
cska vperiod
26 января в 17:46
Теперь усы у него посинеют и меньше умняка будет гнать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 января в 17:45
Вот он и стал взрослым.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 января в 17:43
Молодец, привитый! Теперь можно готовить сборную России заранее к важным матчам)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 17:43
Теперь про каждого,кто сделает прививку,будут писать?!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
26 января в 17:23
Надеюсь, не ректальным путем) "Кстати, на лице не бывает геморроя." "А, так это лицо?")
beefs
beefs
26 января в 17:19
Это нормальная обстановка....
Трезвый повар
Трезвый повар
26 января в 17:16
Правильно сделал. А то коронавирус облысение вызывает
Caniggia
Caniggia
26 января в 17:11
Жаль эта прививка не помогает от упрямства и тупости.
Igo0rek
Igo0rek
26 января в 17:10
У нас все медики отказались делать.
SHMEL
SHMEL
26 января в 17:04
Ему-то зачем? Он одним взглядом и видом коронавирус опугивает...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 января в 16:51, ред.
"Черчесов сделал прививку от коронавируса" - вот что должно быть написано на скрижалях. Чтобы лет через двести благодарные потомки поклонились ему с чувством благодарности.
ТТ
ТТ
26 января в 16:42, ред.
Зараза к заразе...ни,ни!! )))
ilyafrom
ilyafrom
26 января в 16:41
Может волосы на голове вырастут или усы спадут
Интер Рулит
Интер Рулит ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
26 января в 16:40
ну вон смотри сколько новостей из за Сашки Кокорина.То Саша получил номер,то ему город понравился,то про него уже болелы Фиорентины говорят.А тут ещё нормально.
Правда согласен,неужели новостей по делу действительно нет уже совсем,раз на таком заострять внимание?
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 16:29
Ну, если "выживет" , может и я сделаю.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
26 января в 16:25
Вот это конечно футбольная новость. А манту не сделал? Нужно расследование...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
26 января в 16:12
Ни его ни дзюбу, тараканы и крысы переживут любую бяку
25процентный клоун
25процентный клоун
26 января в 16:10
Безуглов отжался перед фоткой
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
26 января в 15:39
Его и так ничего не берёт
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