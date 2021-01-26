Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в твиттере.
Вместе с наставником команды вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Отмечается, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19. В настоящее время большинство из них находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru— Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021
Чтоб из группы вышли и в плей-офф прошли...
Чтоб из группы вышли и в плей-офф прошли...
Правда согласен,неужели новостей по делу действительно нет уже совсем,раз на таком заострять внимание?
Правда согласен,неужели новостей по делу действительно нет уже совсем,раз на таком заострять внимание?