Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА

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25 января 2021, 14:22

Защитник ЦСКА и полузащитник приступили к тренировкам в общей группе.

34-летний Набабкин получил разрыв крестообразной связки колена в августе, а в сентябре перенес операцию.

22-летний Кучаев перенес операцию в декабре. У футболиста было повреждение мениска левого коленного сустава.