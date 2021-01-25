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Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА

25 января 2021, 14:22

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев приступили к тренировкам в общей группе.

34-летний Набабкин получил разрыв крестообразной связки колена в августе, а в сентябре перенес операцию.

22-летний Кучаев перенес операцию в декабре. У футболиста было повреждение мениска левого коленного сустава.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
25 января в 20:44
Кириллу пора бы уже заканчивать с активным футболом, ну а Косте набирать форму и достойной игры.
oFANATo
oFANATo
25 января в 19:45
Отлично......давайте ребята, вы нужны команде.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
25 января в 17:41
Вот и славненько, здоровья всем и удачных сборов.
cska vperiod
cska vperiod
25 января в 16:53
Очень даже приятная новость.
SHMEL
SHMEL
25 января в 15:44
Отличная новость, осталось многострадального Фукса вылечить.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 15:33
Очень даже хорошая новость.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 января в 15:21
Вот и усиление подоспело
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 января в 14:52
Давно такого не было. В составе ЦСКА 20 полноценных боевых единиц. Глубина состава отличная.
MaxRnD
MaxRnD
25 января в 14:27
Колени - это беда
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