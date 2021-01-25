Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев приступили к тренировкам в общей группе.
34-летний Набабкин получил разрыв крестообразной связки колена в августе, а в сентябре перенес операцию.
22-летний Кучаев перенес операцию в декабре. У футболиста было повреждение мениска левого коленного сустава.
Большое событие сегодняшней тренировки! Наба и Кучай работали в общей группе. Но пока частично: провели разминочную часть и поработали с мячом. В игровых упражнениях пока не участвуют, заменяя их бегами #Кампоамор2021🇪🇸 pic.twitter.com/SqolNVLHiV— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 25, 2021