«Локомотив» сообщил о состоянии Баринова и Зе Луиша

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23 января 2021, 20:55

Пресс-служба «Локомотива» в клубном твиттере сообщила о состоянии отдельных футболистов на сборах в Марбелье.

Индивидуально тренируется Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы пятой плюсневой кости. Дмитрий Баринов выполняет отдельные упражнения в общей группе, но полноценно присоединится к ней ко второму сбору. Борис Ротенберг недавно перенес операцию и вернулся в расположение команды.

Также к команде недавно присоединились вратарь Гильерме и защитник Мурило.

Форвард продолжает восстановление после травмы сухожилия, хавбек Даниил Куликов позавчера перенес операцию по удалению аппендикса.