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«Локомотив» сообщил о состоянии Баринова и Зе Луиша

23 января 2021, 20:55

Пресс-служба «Локомотива» в клубном твиттере сообщила о состоянии отдельных футболистов на сборах в Марбелье.

Индивидуально тренируется Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы пятой плюсневой кости. Дмитрий Баринов выполняет отдельные упражнения в общей группе, но полноценно присоединится к ней ко второму сбору. Борис Ротенберг недавно перенес операцию и вернулся в расположение команды.

Также к команде недавно присоединились вратарь Гильерме и защитник Мурило.

Форвард Федор Смолов продолжает восстановление после травмы сухожилия, хавбек Даниил Куликов позавчера перенес операцию по удалению аппендикса.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
23 января в 21:07
Ротенберг понятно из-за фамилии своей ещё в Локо , а гр.Смольский вам ещё зачем??? Локо госпиталь для неимущих ???
ermak6848
ermak6848
23 января в 21:06
Ждём на футбольных полях России и Европы!!!
Сухины дети
Сухины дети
23 января в 21:02
Пока все по плану!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 января в 20:57
Главное всем здоровья!
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