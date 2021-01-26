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Тренеры сборной России и руководство РФС проходят вакцинацию от COVID-19

26 января 2021, 15:10

Тренерский штаб сборной России по футболу и руководство РФС проходят вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает источник:

Станислав Черчесов и тренерский штаб приехали первыми, затем приехали Александр Алаев и менеджмент РФС. Стоит отметить, что футболистов сборной сегодня не будет. Вакцинация пройдет только для тренерского штаба и представителей РФС.

Все находятся в отличном расположении духа. Черчесов и Алаев – в полной готовности. Все мероприятие началось в 13:00, а прямо сейчас идет осмотр у врачей. Позже у всех участников заберут кровь на наличие антител, и после этого врачи сделают вывод: возможна ли сегодня прививка. Затем вакцинированные проведут 30 минут под наблюдением специалистов, чтобы оценить, насколько вакцинация прошла успешно.

РФС готов к тому, что футболисты, которые сегодня не проходили вакцинацию, пройдут ее в удобное для них время. РФС готов помочь игрокам.

Недавно РФС подписал новые контракты с тренерами сборных России.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
26 января в 16:54
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 15:43
Хороший пример футболистам!
Ironigor
Ironigor
26 января в 15:40
Всем Здоровья Счастья и Добра !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
26 января в 15:29
Всем нам здоровья!!!
cska vperiod
cska vperiod
26 января в 15:26
Вакцинация дело добровольное.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 15:24
Первые 30 минут специалисты будут контролировать состояние суперСтаса, а дальше как пойдет, вы уж не обессудьте.
mihaluch
mihaluch
26 января в 15:22
Дюков не хочет подставляться для этого есть Алаев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 января в 15:13
Подождём результата прививок...
drug01
drug01
26 января в 15:13
Это важное дело
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