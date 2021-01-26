Тренеры сборной России и руководство РФС проходят вакцинацию от COVID-19

Тренерский штаб сборной России по футболу и руководство РФС проходят вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает источник:

Станислав Черчесов и тренерский штаб приехали первыми, затем приехали Александр Алаев и менеджмент РФС . Стоит отметить, что футболистов сборной сегодня не будет. Вакцинация пройдет только для тренерского штаба и представителей РФС .

Все находятся в отличном расположении духа. Черчесов и Алаев – в полной готовности. Все мероприятие началось в 13:00, а прямо сейчас идет осмотр у врачей. Позже у всех участников заберут кровь на наличие антител, и после этого врачи сделают вывод: возможна ли сегодня прививка. Затем вакцинированные проведут 30 минут под наблюдением специалистов, чтобы оценить, насколько вакцинация прошла успешно.