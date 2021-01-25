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Малафеев: «Врачи — герои нашего времени»

25 января 2021, 18:03

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о заражении коронавирусом.

Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет, КТ показала, что зона поражения легких уменьшается, анализы соответствуют моему состоянию. Завтра планирую пройти тест на коронавирус. Если результат будет отрицательным, уже в среду окажусь дома, где меня ждут семья и курс восстановления после необычной коронации. Я сердечно благодарю всех врачей, медсестёр и весь персонал больницы за лечение и внимание. Это действительно герои нашего времени.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
25 января в 23:51
Если судить по зарплатам, то не врачей, а таких как ты считают героями нашего времени.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 января в 19:45
Соглашусь со всеми.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 19:31
Согласен с Малофеевым,врачи герои!
STVA 1
STVA 1
25 января в 19:02
То что они делают это тяжело и рискованно!
beefs
beefs
25 января в 18:17
ну что же, сейчас можно об этом уже утверждать...
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