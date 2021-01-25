Малафеев: «Врачи — герои нашего времени»

Экс-голкипер «Зенита» рассказал о заражении коронавирусом.

Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет, КТ показала, что зона поражения легких уменьшается, анализы соответствуют моему состоянию. Завтра планирую пройти тест на коронавирус. Если результат будет отрицательным, уже в среду окажусь дома, где меня ждут семья и курс восстановления после необычной коронации. Я сердечно благодарю всех врачей, медсестёр и весь персонал больницы за лечение и внимание. Это действительно герои нашего времени.