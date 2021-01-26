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Черчесов: «Сделать прививку от коронавируса — взвешенное решение»

26 января 2021, 18:35

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё решение сделать прививку от коронавируса.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции – вполне взвешенное и осознанное решение. Ведь уже в конце текущей недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят учебно-тренировочные сборы многие клубы. А в марте сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира 2022 года на Мальте, в Сочи и Словакии. Впереди также много рабочих встреч с игроками, тренерами, руководителями клубов.

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КЭТиК
КЭТиК
26 января в 18:46
Тут стоит согласиться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 18:37
Прививка от короновируса - это не сборную тренировать, здесь подумать надо.
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