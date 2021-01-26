Губерниев: «Не хотелось бы, чтобы Кокорин был хорошим протирщиком лавки»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего в «Фиорентину».

Пора брат, пора, туда, где за тучей белеет гора! Какой шанс для российского нападающего преуспеть в Серии А! Лучшие хоккеисты стремятся в НХЛ , где Овечкин, Кросби, Малкин. Забрасывать шайбы лучшим нашим вратарям, так и наши футболисты должны стремиться. Мы порадуемся за Кокорина, если у него получится закрепиться в «Фиорентине», но, в противном случае, он будет просто хорошим протирщиком лавки. А вот этого нам не хотелось бы.