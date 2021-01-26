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Губерниев: «Не хотелось бы, чтобы Кокорин был хорошим протирщиком лавки»

26 января 2021, 17:35

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Пора брат, пора, туда, где за тучей белеет гора! Какой шанс для российского нападающего преуспеть в Серии А! Лучшие хоккеисты стремятся в НХЛ, где Овечкин, Кросби, Малкин. Забрасывать шайбы лучшим нашим вратарям, так и наши футболисты должны стремиться. Мы порадуемся за Кокорина, если у него получится закрепиться в «Фиорентине», но, в противном случае, он будет просто хорошим протирщиком лавки. А вот этого нам не хотелось бы.

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112910415
112910415
27 января в 12:19
хм ... если хорошим, то можно
Aris
Aris
26 января в 18:41
На большее он и не заработал! Лавка для него - самое место! А лучше нары.
sv_1969
sv_1969
26 января в 18:02
Вот шлёпала то Губа!
cska vperiod
cska vperiod
26 января в 17:47
Губастик законченный п...дор.
За адекватность
За адекватность
26 января в 17:46, ред.
Наши футболисты не особо желают стремиться, потому как..
Ironigor
Ironigor
26 января в 17:39
Ай да Димка , ай да виртуоз !!! И нам хотелось БЫ , ЕСЛИ БЫ !!! Лавка не стул , а вось получится !!!
КЭТиК
КЭТиК
26 января в 17:39
На лавку ещё надо попасть.
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