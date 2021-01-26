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«У нас таких „Месси“ пачками возят». Экс-глава «Локо» — о Жалолиддинове

26 января 2021, 16:48

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о скандальном трансфере полузащитника Жасура Жалолиддинова в клуб в прошлом году.

Вопросы по трансферу Жалолиддинова нужно задавать Кикнадзе. Но, как мне видится, это абсолютно необдуманный трансфер по заявке агента игрока. Наверняка Белоус сказал, что игрок сильный, а его никто и не смотрел. Вот у Кикнадзе и Белоуса нужно спросить, на каком основании они провели этот трансфер. Вряд ли кто-то из селекционеров его вёл и смотрел, а потом начали говорить, что он супер-мупер и вообще узбекский Месси. У нас таких «Месси» пачками привозят, даже предлагают за них заплатить огромные деньги. Но покупать можно только после просмотра, а вот так, огульно – огромная ошибка. Голословно говорить о том, что это распил, не буду, но знаю, что там были очень большие агентские.

Этот трансфер – сделка двух людей, которые решили, что Жалолиддинов – настоящий Месси. Тёмная история, которую нужно посмотреть и изучить.

На данный момент Жалолиддинов выступает на правах аренды за «Тамбов».

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 12:15
простенько и со вкусом
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 17:52
Васи уже нет в Локо, но он упорно напоминает о себе. Значит Вася времени зря не терял , "плодотворно" потрудился......для своей пользы.
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
26 января в 17:46
Наподобие такого уже много лет в Спартаке наблюдаем!
За адекватность
За адекватность
26 января в 17:28
На том и стоим.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 17:06
Узбекский Месси не только обогатил селекционеров "Локомотива" но и подарил пару лет безбедного существования Василию. Ценный актив! Кстати, если Кикнадзе спровадили, то селекционерам, оставшимся в штате, наверное за него можно предъявить?
STVA 1
STVA 1
26 января в 16:57
Выгодный для Васи трансфер по ходу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 января в 16:52
Круто он приложил...
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