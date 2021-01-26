Экс-игрок ЦСКА: «Удивлён слухами, что Гайча разрывают многие клубы»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи об уходе из клуба нападающего , пришедшего в команду полгода назад.

Трансфер Гайча – очень странный. Парень приехал вообще неготовым для чемпионата. Думаю, трансфер заключали в последний момент. На эти деньги нужно было брать игрока, который мог помочь команде. А то, что Гайча разрывают многие клубы, как я читаю в прессе, вызывает удивление. Парень, который себя вообще не проявил в нашем чемпионате, имеет такой спрос в Европе… Это просто какое-то недоразумение. Самое главное, чтобы ЦСКА вернул деньги, потраченные на него.