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Экс-игрок ЦСКА: «Удивлён слухами, что Гайча разрывают многие клубы»

26 января 2021, 14:43

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи об уходе из клуба нападающего Адольфо Гайча, пришедшего в команду полгода назад.

Трансфер Гайча – очень странный. Парень приехал вообще неготовым для чемпионата. Думаю, трансфер заключали в последний момент. На эти деньги нужно было брать игрока, который мог помочь команде. А то, что Гайча разрывают многие клубы, как я читаю в прессе, вызывает удивление. Парень, который себя вообще не проявил в нашем чемпионате, имеет такой спрос в Европе… Это просто какое-то недоразумение. Самое главное, чтобы ЦСКА вернул деньги, потраченные на него.

Конечно, парень приехал, старался, но не получилось. Может, наш чемпионат ему не подходит. ЦСКА в это трансферное окно совершил, мягко говоря, не лучшие трансферы. Только Зайнутдинов и Эджуке, если его впишут в систему игры, могут принести пользу.

Ранее сообщалось, что Гайч в ближайшее время перейдёт в «Беневенто».

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112910415
112910415
27 января в 11:50
посмотрим, как он на новом месте заиграет
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 января в 20:23
"...Но возможно действительно ему не подходит РПЛ либо конкретно стиль игры ЦСКА при Гончаренко..."
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При чём тут РПЛ и тем более Ганчаренко, если он на поле ни одного технического действия толком выполнить не может. За всё время один удачный удар по воротам!
oFANATo
oFANATo ответ SHMEL (раскрыть)
26 января в 16:40
Игроки из Аргентины и у бомжей не прижились....целый отряд был и весь вышел))
КЭТиК
КЭТиК
26 января в 15:47
Это агент умеет создавать ажиотаж.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ SHMEL (раскрыть)
26 января в 15:39
Тут некоторые болельщики после просмотра контрольного матча ЦСКА с его участием вообще усомнились в том, что он футболист))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 января в 15:27
Агент хорошо выполняет свою работу.
SHMEL
SHMEL
26 января в 15:17
Гайч, на мой субъективный взгляд, неплохой футболист, но именно нам , ЦСКА он не подходит, не приживаются у нас габаритные не очень быстрые нападающие. Наш вариант это маленькие юркие Оличи, Лавы, Мусеныши. Не удивлюсь, если перейдя в другой клуб он будет блистать и раскроется с лучшей стороны. Конечно же в плане покупки нападающего именно под нашу модель игры это большой просчет армейской селекции.
Caniggia
Caniggia
26 января в 15:07
Попадос с этим Гайчем, ещё и впарить его кому-нибудь будет проблемой. Вариант с беневенто - это только слухи пока.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 января в 14:59, ред.
Самое интересное, что судя по нарезкам его матчей за молодежку Аргентины, парень вовсе не бездарь. Но возможно действительно ему не подходит РПЛ либо конкретно стиль игры ЦСКА при Гончаренко. Тогда действительно встает вопрос: а как и зачем его тогда покупали? А что касается интереса других клубов, так парень вроде не травмирован, неплохо себя проявлял в Аргентине, поэтому возможно интерес к нему есть, тем более в ЦСКА ему светит лавка. Если его оставят сейчас в ЦСКА, это будет большая ошибка и для ЦСКА и для самого Гайча. Игрок, сидя на лавке, будет терять в стоимости, а ЦСКА не сможет взять взамен более подходящего ему форварда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 января в 14:54
Это просто потуги избавиться от него. Пока безуспешно. Думаю с ним влипли по самое не могу
STVA 1
STVA 1
26 января в 14:47
Все удивлены)
shlomo
shlomo ответ Mikki (раскрыть)
26 января в 14:46
Благодарю, Вас!...все нормально...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 14:44
Он нечего не показал,кому он нужен?!
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