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Кузяев рассказал, почему ему не удалось перебраться в Европу

26 января 2021, 13:15

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о несостоявшемся переходе в европейскую команду прошлым летом, когда у него истёк контракт с петербургским клубом.

Не скрою, у меня было желание попробовать себя в одном из топ-5 европейских чемпионатов, велась в этом направлении некая работа. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя. В английском чемпионате пошёл бы в любой клуб. В других лигах нужно было понимать больше деталей: что за команда, на каком она месте, чего от меня хочет тренер, на какой позиции собираются задействовать.

Разговоров было много. То та команда якобы хочет, то эта. Когда же мы просили подтвердить интерес бумагой или поговорить со спортивным директором, находились какие-то причины, чтобы этого не делать. Реальных предложений, наверное, было три–четыре, когда дошло до представителей клубов.

Может, сыграло роль, что меня не до конца знали, но причин было больше. И лимит на иностранцев без паспорта ЕС, как в Испании и Италии. И люди, которые вмешивались в процесс. Многие предлагали меня в разные команды, хотя я с этими людьми даже не был знаком и не просил их помогать. Мне писали, отцу, просили авторизацию для ведения переговоров. Я спрашивал: «Вы кто такие?» Поняли, что появился бесплатный игрок, захотели заработать, вот и вмешивались в процесс, что тоже не сыграло на руку.

Что касается денег, многие, кто с нами вёл переговоры, соглашались, что у нас вполне адекватные условия. На переговоры я не ездил, всё дистанционно решали. Всё было закрыто.

Ранее о возможном уходе из «Зенита» высказался Сердар Азмун.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
26 января в 21:12
Было бы удачное выступление клуба в ЕК, был бы и запрос на Далера. Парень трудяга.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 января в 14:30
Причина простая - невостребованность.
particular
particular
26 января в 14:21
Мутные процессы, в который прозрачность и открытость не приветствуются...
Garrincha58
Garrincha58
26 января в 14:17, ред.
да если бы не лимит то и в Зените тебе бы места так просто не дали играл бы в середняках РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 января в 14:15
Не получилось и не надо...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 января в 14:02
Он просто думал. что за него начнется драка между клубами топ-5, а когда понял, что никто драться не пришел, пошел на попятную. Обычный середняк, каких в РПЛ полно.
SHMEL
SHMEL
26 января в 13:56
Не в обиду Далеру, но таких игроков как он в европе полным полно, да и в африке с Бразилией, только зарплата у них будет значительно ниже и проблем с паспортом никаких.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
26 января в 13:53
Папа обидится .
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 13:50
Слишком долго ковырялся. Ждал приглашения от Юве, Барсы, Реала, ПСЖ??? Середнячки не устраивают??? Ну так чтоб в такие клубы позвали надо соответствовать, а так брать "кота в мешке" никто не будет. К тому же частые травмы вынуждают выпадать из обоймы. Ну и главная причина - это нестабильность. Игрок вроде и классный , но иногда просто пропадает на поле. Частая смена позиций на поле тоже плюсом не стала.
В итоге не захотел в середнячок ??? Значит не сильно хотел в Европу.
Всем здоровья.
За адекватность
За адекватность
26 января в 13:49
"но причин было больше." Может все гораздо проще? Условно за футболистами "Аякса", вышедшего в полуфинал ЛЧ очередь из топ клубов стояла, а наши мастера спортивной ходьбы с мячом даже в качестве свободных агентов в чемпионатах топ-5 особо никому не нужны. Футболист своей игрой за клуб в чемпионате, в ЕК, должен делать себе рекламу, дабы привлечь внимание клубов из топ-5. Как обычно личное субъективное мнение.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 января в 13:46
А у него что, агента нет? Зачем футболисту самому заниматься подобными вопросами? А если агент ничего не может и не умеет, то зачем такой нужен?
STVA 1
STVA 1
26 января в 13:45
Агента надо менять
ДСА
ДСА
26 января в 13:23
Мало платят, а требуют много - главная причина.
Бубнин
Бубнин
26 января в 13:20
Не удалось перетянуть мешок с зарплатой.
beefs
beefs
26 января в 13:17
о тебе европа не знает ничего...
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