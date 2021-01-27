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Эриксен не забивал со штрафных 135 матчей подряд

27 января 2021, 10:03
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен забил победный гол в поединке Кубка Италии против «Милана» ударом со штрафного.

Любопытно, что таким способом датчанин не забивал уже 135 матчей подряд. Ранее он выступал за «Тоттенхэм».

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Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
27 января в 20:41
Стефан Де Врей: "Перед ударом сказал Эриксену, что настал его час"

— Что скажешь о матче?
— Мы довольны результатом и игрой команды, мы заслужили победу. Даже когда мы проигрывали, у нас было много моментов, но мы их не реализовали. Но мы поверили в свои силы и вырвали победу.

— Интер будет бороться с Миланом за Скудетто?
— Мы знали, что Милан силен. Они доказывают это на протяжении сезона. Но и мы тоже являемся сильной командой и уверены в своих силах.

— Насколько важен гол Эриксена?
— Очень важен. Перед штрафным, я подошел к Эриксену и сказал, что настал его час. Я знал, что он воспользуется этой возможностью. Я очень рад за него.

— Что дает команде победа над таким соперником, как Милан?
— Мы хотели бы продолжать побеждать в таких матчах, как сегодня или с Юве. Мы хотим преуспеть в Чемпионате и Кубке. Нужно продолжать в том же духе.

— Сейчас команда чувствует себя спокойнее, чем некоторое время назад?
—Не знаю. Я всегда спокоен и стараюсь делать все возможное для команды.

— Как думаешь, Интер сильнее Ювентуса и Милана?
— Я думаю, что мы не должны сравнивать себя с другими, мы должны смотреть на себя. Мы уверены в своих силах, находимся на правильном пути, и хотим продолжать в том же духе.
матос
матос
27 января в 15:45
Удачных игр в дальнейшем
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
27 января в 10:33
теперь ещё столько же забивать не будет)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 10:09
Обнулил статистику
КЭТиК
КЭТиК
27 января в 10:07
С таким КПД ему вообще не надо давать бить штрафные.
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