Эриксен не забивал со штрафных 135 матчей подряд

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27 января 2021, 10:03

Полузащитник «Интера» забил победный гол в поединке Кубка Италии против «Милана» ударом со штрафного.

Любопытно, что таким способом датчанин не забивал уже 135 матчей подряд. Ранее он выступал за «Тоттенхэм».