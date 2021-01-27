Эриксен не забивал со штрафных 135 матчей подряд

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен забил победный гол в поединке Кубка Италии против «Милана» ударом со штрафного.
Любопытно, что таким способом датчанин не забивал уже 135 матчей подряд. Ранее он выступал за «Тоттенхэм».
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен забил победный гол в поединке Кубка Италии против «Милана» ударом со штрафного.
Любопытно, что таким способом датчанин не забивал уже 135 матчей подряд. Ранее он выступал за «Тоттенхэм».
— Что скажешь о матче?
— Мы довольны результатом и игрой команды, мы заслужили победу. Даже когда мы проигрывали, у нас было много моментов, но мы их не реализовали. Но мы поверили в свои силы и вырвали победу.
— Интер будет бороться с Миланом за Скудетто?
— Мы знали, что Милан силен. Они доказывают это на протяжении сезона. Но и мы тоже являемся сильной командой и уверены в своих силах.
— Насколько важен гол Эриксена?
— Очень важен. Перед штрафным, я подошел к Эриксену и сказал, что настал его час. Я знал, что он воспользуется этой возможностью. Я очень рад за него.
— Что дает команде победа над таким соперником, как Милан?
— Мы хотели бы продолжать побеждать в таких матчах, как сегодня или с Юве. Мы хотим преуспеть в Чемпионате и Кубке. Нужно продолжать в том же духе.
— Сейчас команда чувствует себя спокойнее, чем некоторое время назад?
—Не знаю. Я всегда спокоен и стараюсь делать все возможное для команды.
— Как думаешь, Интер сильнее Ювентуса и Милана?
— Я думаю, что мы не должны сравнивать себя с другими, мы должны смотреть на себя. Мы уверены в своих силах, находимся на правильном пути, и хотим продолжать в том же духе.
— Что скажешь о матче?
— Мы довольны результатом и игрой команды, мы заслужили победу. Даже когда мы проигрывали, у нас было много моментов, но мы их не реализовали. Но мы поверили в свои силы и вырвали победу.
— Интер будет бороться с Миланом за Скудетто?
— Мы знали, что Милан силен. Они доказывают это на протяжении сезона. Но и мы тоже являемся сильной командой и уверены в своих силах.
— Насколько важен гол Эриксена?
— Очень важен. Перед штрафным, я подошел к Эриксену и сказал, что настал его час. Я знал, что он воспользуется этой возможностью. Я очень рад за него.
— Что дает команде победа над таким соперником, как Милан?
— Мы хотели бы продолжать побеждать в таких матчах, как сегодня или с Юве. Мы хотим преуспеть в Чемпионате и Кубке. Нужно продолжать в том же духе.
— Сейчас команда чувствует себя спокойнее, чем некоторое время назад?
—Не знаю. Я всегда спокоен и стараюсь делать все возможное для команды.
— Как думаешь, Интер сильнее Ювентуса и Милана?
— Я думаю, что мы не должны сравнивать себя с другими, мы должны смотреть на себя. Мы уверены в своих силах, находимся на правильном пути, и хотим продолжать в том же духе.