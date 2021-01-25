От Раньери до Лэмпарда. Все тренеры «Челси» в эпоху Романа Абрамовича

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25 января 2021, 21:34

Где они сейчас и чего добились после работы в Лондоне?

Клаудио Раньери (Италия)

В «Челси»: 2003-2004, 0 трофеев, 61% побед

Карьера Клаудио после «Челси» сложилась неоднозначно: Раньери нигде надолго не задерживался, сменил 12 руководящих постов в пяти странах, в том числе возглавлял «Валенсию», «Рому», «Ювентус», «Интер», «Монако», сборную Греции, «Лестер», «Нант» и «Фулхэм». Особняком, конечно же, стоит работа в «Лестере», изменившая взгляд на карьеру Раньери в целом. Клаудио привел «лис» к, возможно, величайшему триумфу «андердога» в истории футбола. Сейчас итальянец руководит «Сампдорией» в Серии A.

Жозе Моуриньо (Португалия)

В «Челси»: 2004-2007, 5 трофеев, 67% побед

Первый заход «Особенного» в «Челси» был сверхудачным: португалец дважды выиграл АПЛ , Кубок Англии и два Кубка Лиги. До Моуриньо «синие» ждали титул 50 лет. Жозе ушел из «Челси» после ссоры с советом директоров, в дальнейшем в его карьере был «Интер», «Реал» и возвращение на «Стэмфорд Бридж».

Авраам Грант (Израиль)

В «Челси»: 2007-2008, 0 трофеев, 67% побед

Время работы израильского наставника в «Челси» быстро истекло, хотя он занял второе место в АПЛ и вывел «синих» в финал Лиги чемпионов. После он работал в «Портсмуте» и «Вест Хэме», после чего покинул Англию и связал себя с «Партизаном», а позже — со сборной Ганы. С 2018-го работает спортивным директором в индийском клубе «Норт-Ист Юнайтед», а прямо сейчас временно исполняет обязанности главного тренера.

Луис Фелипе Сколари (Бразилия)

В «Челси»: 2008-2009, 0 трофеев, 56% побед

Бразильский «Сержант» и чемпион мира 2002 года был осознанной ставкой Романа Абрамовича, однако у Фелипао сразу не задалось в Лондоне, и он был уволен уже в феврале. В дальнейшем руководил множеством клубов у себя на родине, забирался в Узбекистан и Китай, возвращался в сборную Бразилии. В настоящее время 72-летний специалист управляет «Крузейро».

Гус Хиддинк (Нидерланды)

В «Челси»: 2009, 1 трофей, 73% побед

Гус Иваныч впервые возглавил «синих» в качестве временного босса после отставки Сколари, при этом голландец продолжал работать со сборной России. Хиддинк проиграл только один раз в 22 матчах и привел «Челси» к победе в Кубке Англии. После этого голландец работал со сборными Турции и Нидерландов, возглавлял «Анжи» в период больших денег Керимова и еще разок принимал «Челси» с приставкой «исполняющий обязанности». С прошедшего лета неутомимый Гус тренирует сборную Кюрасао.

Карло Анчелотти (Италия)

В «Челси» : 2009-2011, 2 трофея, 61% побед

В первом же сезоне под руководством Анчелотти «Челси» сделал «Золотой дубль», выиграв АПЛ и Кубок Англии, а вот во втором сезоне Папа Карло остался без трофеев и отправился в отставку. Впоследствии итальянец выиграл Лигу 1 с ПСЖ , Лигу чемпионов, Кубок Короля и Клубный чемпионат мира с «Реалом», Бундеслигу с «Баварией». Вернулся на родину, чтобы поработать с «Наполи», а сейчас Анчелотти выше «Челси» в турнирной таблице АПЛ со своим «Эвертоном».

Андре Виллаш-Боаш (Португалия)

В «Челси»: 2011-2012, 0 трофеев, 48% побед

«Новый Моуриньо» прибыл на «Стэмфорд Бридж» с россыпью идей и готовых решений, но забыл о том, что футбол — это, в первую очередь, работа с людьми. У Виллаш-Боаша 19 побед в 40 матчах у руля «Челси», он продержался всего лишь несколько месяцев. Позже португалец работал в «Тоттенхэме», «Зените», ездил на заработки в Китай, а с мая 2019 года является главным тренером «Марселя».

Роберто Ди Маттео (Италия)

В «Челси»: 2012, 2 трофея, 57% побед

Оказался в нужное время в нужном месте. Бывший футболист «Челси» принял бразды правления после отставки Виллаш-Боаша и сотворил чудо: Ди Маттео — первый и единственный тренер, который привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов. Роберто заключил с «синими» полноценный контракт, но был уволен всего лишь через четыре месяца со старта новой кампании. В дальнейшем поработал по несколько месяцев в «Шальке» и «Астон Вилле», а с 2016 года сидит без работы.

Рафаэль Бенитес (Испания)

В «Челси»: 2012-2013, 1 трофей, 58% побед

Испанец пришел на правах временщика и привел «Челси» к триумфу в Лиге Европы, после чего отправился покорять Неаполь, получил в свое распоряжение на несколько месяцев мадридский «Реал», вернулся в Англию ради «Ньюкасла» и отправился в Китай за мешком денег. На днях Бенитес и китайский клуб «Далянь Про» расторгли контракт по обоюдному согласию, на такое решение Рафаэля повлияли ограничения, связанные с пандемией. Слухи, что Бенитес может вновь возглавить «Челси» на временной основе, не нашли подтверждения.

Жозе Моуриньо (Португалия)

В «Челси» (2): 2013-2015, 2 трофея, 59% побед

Второе пришествие Моуриньо получилось дико странным: за два сезона Жозе построил команду, которая выиграла АПЛ и Кубок лиги, но потом все развалилось на части. Ссоры с Евой Карнейро и Эденом Азаром вылились в проблемы на поле. На момент увольнения Моуриньо в декабре «синие» занимали 15-ю строчку в АПЛ . Несмотря ни на что, португалец остается востребованным в АПЛ : он руководил «Манчестер Юнайтед», а сейчас пытается привить «Тоттенхэму» дух победителей.

Гус Хиддинк (Нидерланды)

В «Челси» (2): 2015-2016, 0 трофеев, 37% побед

Хиддинк во второй раз прибыл на «Стэмфорд Бридж» в качестве пожарного, однако даже мудрый Гус не смог построить замок на пепелище, которое досталось ему из рук Моуриньо. Впрочем, «синие» поднялись с 16-го на 10-е место — значит, позитивное влияние все же было.

Антонио Конте (Италия)

В «Челси»: 2016-2018, 2 трофея, 65% побед

После вылета с Евро-2016, где Конте руководил сборной Италии, Антонио присоединился к «Челси», чтобы в первый же год привести «пенсионеров» к победе в АПЛ . В следующем сезоне итальянец выиграл Кубок Англии, однако финиш на пятом месте в чемпионате вкупе с трениями внутри клуба привел к его увольнению. Выдержав паузу после ухода из «Челси», Конте в мае 2019-го возглавил «Интер», с которым в этом сезоне твердо намерен побороться за Скудетто.

Маурицио Сарри (Италия)

В «Челси»: 2018-2019, 1 трофей, 62% побед

Фанатов «Челси» не впечатлил «Саррибол», однако Маурицио покорил Лигу Европы и финишировал в топ-4 АПЛ . Это был брак без любви: Маурицио был рад вернуться на родину, а «Челси» выдохнул после ухода слишком специфичного наставника. Сразу после «Челси» Сарри принял «Ювентус», в котором тоже продержался только сезон.

Фрэнк Лэмпард (Англия)

В «Челси»: 2019-2021, 0 трофеев, 52% побед

Лэмпард мог быть уволен и раньше, если бы не большие заслуги перед клубом, о его уходе с тренерского мостика «Челси» уже все сказано. Подумать о будущем Фрэнки пока не успел. Надеемся, что он не разочаровался в тренерской работе, и мы снова увидим его у кромки поля.