Любитель ставок и списанная легенда помогают Симеоне вернуть испанскую корону

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24 января 2021, 19:05

Об одном из самых стабильных клубов мира – на «Соккер.ру»

1.01 миллиарда евро – доходы «Атлетико» от трансферов за последние десять сезонов. В Испании больше нет другой такой команды. «Барселона» заработала 881 млн евро, но там 222 млн – четверть от суммы, от продажи одного Неймара. У «Реала» есть 821 млн, но переход Роналду в «Ювентус» помог набрать приличную сумму. Важно понимать, что «Атлетико» тратит деньги – их расходы превышают доходы от сделок на 45 млн евро, но эту разницу давно перекрыли премиальными в ЛЧ и ЛЕ , ведь были в финалах обоих турниров. «Барселона» в минусе на 574 миллиона, трансферный баланс «Реала» — 247 млн убытков. Пока конкуренты тратили, «Атлетико» менял статус. Зарабатывали 300 млн евро, потом – 350. А поскольку у соперников расходы в 2.5 раза выше, кризис мадридцам пережить будет проще.

32 000 000 евро – зарплата Диего Симеоне до уплаты налогов. Контракт у него до 2022 года. Руководство «Атлетико» показало, что ценит специалиста, ведь на данный момент никто из футбольных тренеров в мире больше не зарабатывает. Но если аргентинец, что тренирует «Атлетико» с 2011 года, захочет продлить соглашение еще на два года, то придется пойти на сокращение зарплаты. Но есть куда сокращать – даже после уплаты налогов Диего получает полтора миллиона евро в месяц.

87.5 % сэйвов – идеальный показатель Яна Облака в Ла Лиге. Из 48 метких ударов он сумел отразить 43, пропустив лишь 7 голов вместе – 5 от соперников, а 2 от собственных игроков. При этом 1 мяч ему забили с пенальти, так что с игры от врагов вратарь, который сыграет против сборной России в отборе к ЧМ -2022, пропустил всего 4 мяча. Феноменальный показатель, что отражает как класс Облака, так и организацию обороны Симеоне. Даже у Кейлора Наваса в ПСЖ 85.7 % сэйвов, так что Ян в отдельном измерении.

36 моментов – общий показатель Карраско (22 шанса для напарников, лучший показатель «Атлетико» в Ла Лиге) и Триппьера (14 передач и сразу 5 ассистов). «Атлетико» — команда о пользе от тех, кого другие не считают чемпионами. Симеоне поверил в Кирана, которому в ФИФА выписали дисквалификацию за ставку на футбол (рассказал другу о трансфере в «Атлетико» и тот поставил деньги). Он же вернул из Китая Карраско. И теперь бельгиец показывает себя в роли левого латераля, если команда играет в три центральных. Хотя есть звездные герои – Коке или Фелиш, Облак или Суарес, «Атлетико» построен с помощью Савича, Триппьера, Эрмосо и Корреа. А 21-летнему Фелишу – рекордному подписанию в истории за 127 млн евро, дают время, чтобы вырасти в зрелого мастера. У португальца получается в этом сезоне лучше, чем в дебютном. Жоау легко — попал в стабильный коллектив.

23 футболиста в обойме – Симеоне предпочитает компактные заявки. Диего доверяет Облаку, что сыграл все матчи от звонка до звонка, но все остальные игроки по разным причинам пропускали поединки. Костяк у команды есть, состоит из примерно семерых человек, но дальше идут варианты. Особенность нового подхода «Атлетико» в том, что аргентинский тренер начал работать над раскрытием отдельных футболистов. Уже нет слепого следования одному стилю. Фелиш, Сауль, Льоренте или Лемар ищут себя, Диего считает этот процесс нормальным. А потеря Партея или Косты не значит, что вместо них не придут те, кто еще сильнее.

11 голов в 14 турах – показатель Луиса Суареса в Ла Лиге. Среди игроков элитных лиг, что провели на поле больше 9 матчей, уругваец на 7-м месте по количеству мячей, забитых в среднем за одну игру. Левандовски, Холанд, Мбаппе и Роналду выше, а вот Иммобиле, Лукаку и Месси – ниже. Симеоне понял, что у Луиса хватит футбольной мотивации для победных мячей за «Атлетико».

6 голов и 4 ассиста – показатель Маркоса Льоренте в Ла Лиге. Об этом хавбеке, что может сыграть на разных позициях, не стоит забывать, ведь за воспитанника «Реала» соседи из «Атлетико» отдали 30 млн евро. Потомственный футболист нашел себя в команде Симеоне, его рыночная стоимость заметно выросла, а поскольку ему будет всего 26 лет через неделю, то может еще долго радовать. Дед, дядя и отец Маркоса тоже играли в футбол, младший не подводит родственников – уже и за сборную в конце прошлого года дебютировал.

2.59 очка за матч – лучший средний показатель по набранным пунктам в топ-5. Даже «Бавария» совершает осечки чаще. Даже «Милан» не смог вместе с «Интером» идти по графику команды Симеоне. Цифры феноменальные. При этом «Атлетико» не нужно быть первым по голам – на 20-й строчке в топ-5 с 33 мячами. По суммарному качеству моментов мадридцы вообще на 64-м месте, между «Специей» и «Кальяри». Еще одно доказательство, насколько Симеоне сильный тренер. Он не прыгает с командой выше головы, но обеспечивает мощные результаты.

0.38 гола за игру – средний показатель пропущенных мячей «Атлетико». Среди сильнейших 30 лиг зоны УЕФА лучшие цифры только у «Рейнджерс» Джеррарда (0.29), «Славии» (0.36) и «Црвены Звезды» (0.37). Но понятно, что шотландский, чешский и сербский чемпионаты не идут в сравнение с испанским по силе. У Симеоне феноменально успешная игра в защите. С пенальти им забил голкипер, но это милое исключение не сломает защиту и Яна Облака.

Полностью признаем наличие везения – порой команда Симеоне играет со скрипом, работу Диего провел феноменальную. Даже в плохой день могут обеспечить положительный результат. Менялись футболисты – десять лет назад тренировал Куртуа, Хуанфрана, Година, Миранду, Филипе Луиса, Габи, Диего, Турана и Фалькао – никого из списка нет в команде. Но сохранялась концепция игры на результат и с агрессией.

Учитывая системные кризисы идей в «Реале» и «Барселоне», самое время «Атлетико» завоевать одиннадцатый в истории и третий для Симеоне чемпионский титул в Ла Лиге. Первый взял в качестве игрока, второй – в роли тренера. Из почти 51 года жизни он 15 отдал клубу из Мадрида, это продуктивное сотрудничество. «Атлетико» — гранд европейского футбола, хотя до Симеоне был 7-м и 9-м в Ла Лиге.

Сейчас уверенно первый, но сегодня нужно огорчить команду Черышева, чтобы оторваться от «Реала» и «Барселоны» еще сильнее.