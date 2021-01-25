Ориентир для Кокорина. Российские нападающие в топ-чемпионатах

1611592757

25 января 2021, 19:39

Сколько Александр забьет за «Фиорентину»?

0 голов — Александр Кокорин.

Фотографии и видеоролики с Кокориным, которому не удалось «сделать красиво» в «Спартаке», уже появились в официальном аккаунте «Фиорентины». Российский форвард примерил маску в цветах «Виолы», выбрал 91-й номер и дал интервью на английском языке. Ожидается, что завтра новичок итальянского клуба пройдет заключительные медицинские тесты и во второй половине дня присоединится к команде на вечерней тренировке.

Дебютировать за «Фиорентину» Кокорин может уже в пятничном матче против «Торино», болельщики «фиалок» с ходу ждут голов от нападающего. Как, впрочем, и мы. Пока что на счету Кокорина 0 голов в европейских топ-чемпионатах — больше и быть не могло, но уже скоро у Александра будет возможность начать отсчет забитым мячам. А мы пока посмотрим на статистику других российских форвардов в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Кто забил больше всех?

1 гол — Александр Панов («Сент-Этьен»; Франция),

Прозвище «Покоритель Франции» Панов получил не за свои выступления в Лиге 1, а за дубль в ворота действующих чемпионов мира на «Стад де Франс», когда сборная России одержала сенсационную победу со счетом 3:2. В чемпионате Франции у Панова не получилось, форвард забил за «Сент-Этьен» лишь однажды, в ворота «Тулузы».

2 гола — Дмитрий Булыкин («Байер»; Германия), Федор Смолов («Сельта»; Испания)

У Булыкина много голов в Голландии за «Ден Хаг» и «Аякс», но в топ-чемпионате Дмитрий сумел отличиться лишь дважды. Кстати, один из голов — в ворота «Баварии». Федор Смолов тоже выбирал соперников тщательно: за «Сельту» забил два мяча, отличился в матчах с «Реалом» и «Барселоной».

4 гола — Николай Писарев («Санкт-Паули»; Германия)

В карьере Писарева есть любопытное антидостижение. Николай Николаевич два сезона подряд вылетал из высших лиг топ-чемпионатов: в сезоне 1995/96 занял предпоследнее место в Ла Лиге с «Меридой» (причем не забил ни одного гола в 20 матчах), а на следующий год попрощался с Бундеслигой будучи игроком «Санкт-Паули». Зато забил за «пиратов» в бешеном дерби Гамбурга, которое закончилось со счетом 2:2. Вот это память на всю жизнь!

5 голов — Дмитрий Сычев («Марсель»; Франция)

Оказался в «Марселе» в 19 лет после скандального ухода из «Спартака», играл в одной команде с Бартезом, Лебефом и Дрогба. Мог построить интересную европейскую карьеру, однако всего лишь после года во Франции вернулся в Россию, чтобы играть за «Локомотив».

8 голов — Александр Кержаков («Севилья»; Испания), Ильшат Файзулин («Расинг»; Испания), Сергей Юран («Фортуна», «Бохум»; Германия)

Сразу у трех российских форвардов по 8 голов в сильных европейских чемпионатах. Александр Кержаков и Ильшат Файзулин забивали в Ла Лиге, а Сергей Юран — в Бундеслиге. Любопытно, что 6 из своих 8 голов Юран забил дублями, которые приносили его командам победы над «Штутгартом», «Вердером» и «Гертой». Одиночными Сергей стрелял по воротам «Баварии» и «Байера», в обоих случаях — поражения 2:3.

10 голов — Валерий Шмаров («Карлсруэ»; Германия)

Шмарова знают в основном как автора «Золотого гола» чемпионата СССР 1989 года, когда он забил за «Спартак» в ворота киевского «Динамо», однако Валерий еще и за рубежом успел поиграть. На его счету сотня матчей за праймовый «Карлсруэ», где партнерами Шмарова были Мехмет Шолль и Оливер Кан. Эта команда могла себе позволить разгромить «Баварию» 3:0, в том матче россиянин отметился голом и двумя ассистами. Можете себе сейчас такое представить?

13 голов — Игорь Симутенков («Реджана», «Болонья»; Италия)

Симутенков дважды вылетал из Серии A, но сумел забить 13 голов — третий среди россиян результат в чемпионате Италии.

14 голов — Дмитрий Черышев («Спортинг Хихон»; Испания), Александр Бородюк («Шальке», «Фрайбург»; Германия), Юрий Савичев («Саарбрюккен», «Санкт-Паули»; Германия)

Сразу три наших форварда забили по 14 мячей. Столько раз отличился отец Дениса Черышева за астурийский «Спортинг», а Бородюк и Савичев наколотили в Бундеслиге. При этом у них на троих под сотню голов во вторых лигах Испании и Германии.

21 гол — Роман Павлюченко («Тоттенхэм», Англия)

В своем самом результативном сезоне за «шпор» Павлюченко забил 10 голов. «Спящий гигант» частенько ленился, поэтому оставался на скамейке запасных «Тоттенхэма», но под настроение Роман мог зажечь в АПЛ .

26 голов — Дмитрий Радченко («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мерида»; Испания), Павел Погребняк («Штутгарт»; Германия/«Фулхэм», «Рединг»; Англия)

Радченко уехал в Испанию вскоре после победы над «Реалом» в матче Кубка чемпионов на «Сантьяго Бернабеу»: нападающий оформил дубль. В Ла Лиге Дмитрий играл и забивал за четыре разные команды. Погребняк — один из двух российских форвардов, кто забивал в двух разных чемпионатах «Большой пятерки».

30 голов — Олег Саленко («Логроньес», «Валенсия»; Испания)

Один из лучших бомбардиров ЧМ -1994 и автор единственного в истории мундиалей пента-трика наколотил три десятка голов в Ла Лиге, причем в одном сезоне было 16 забитых мячей — это самый результативный сезон в исполнении российского футболиста в топ-чемпионате.

33 гола — Сергей Кирьяков («Карлсруэ», «Гамбург»; Германия)

У Кирьякова шесть результативных сезонов в Бундеслиге, причем самым успешным оказался первый — 11 голов. У Сергея в активе три хет-трика — в ворота «Вердера», «Дуйсбурга» и дортмундской «Боруссии».

39 голов — Владимир Бесчастных («Вердер»; Германия/«Расинг»; Испания)

Первый наш форвард, которому удалось отметиться голами в двух топ-чемпионатах — Бундеслиге и Ла Лиге. В «Вердере» работал под руководством Отто Рехагеля, будущего чемпиона Европы у руля сборной Греции.

43 гола — Игорь Колыванов («Фоджа», «Болонья»; Италия)

Рекордсмен Серии A по количеству забитых мячей среди россиян и самый результативный российский форвард в топ-чемпионатах. У нас есть более щедрые на голы полузащитники, но среди нападающих лидирует именно Колыванов, который забивал за «Фоджу» с «Болоньей» и едва не оказался в «Интере» (помешала травма «крестов»). Как думаете, кого в этом рейтинге по силам догнать и обогнать Кокорину? Где его место?