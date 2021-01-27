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Широков — о Кокорине: «Не всегда появляется возможность поиграть в Италии»

27 января 2021, 12:34

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец.

Что касается травм, то там ведь потеплее, чем здесь. Может, и этот вопрос удастся решить получше. А в остальном у него все есть. Главное, трудолюбие: будет работать, все у него получится, не сомневайтесь.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
27 января в 12:53
Конечно правильно, поживёт в Италии почувствует разницу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 января в 12:49
Ну если заиграть не получится, то успех совместной фотосессии вмести с Рибери в раздевалке "Фиорентины" практически обеспечен.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
27 января в 12:35
Ну да, это чай не морду в ПФЛ бить
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