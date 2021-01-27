Широков — о Кокорине: «Не всегда появляется возможность поиграть в Италии»

Бывший российский футболист прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец.

Что касается травм, то там ведь потеплее, чем здесь. Может, и этот вопрос удастся решить получше. А в остальном у него все есть. Главное, трудолюбие: будет работать, все у него получится, не сомневайтесь.