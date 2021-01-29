Защитник «Барселоны» может перейти в «Ниццу»

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29 января 2021, 16:46

Защитник «Барселоны» может досрочно вернуться из аренды, утверждает Nice-Matin.

Сейчас футболист временно выступает за «Бенфику», но получает мало игрового времени в этом сезоне, на его счету всего 2 матча в чемпионате Португалии.

Впрочем, каталонцы намерены сразу же отдать игрока в аренду другому клубу. В услугах Тодибо заинтересована «Ницца».