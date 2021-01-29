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Защитник «Барселоны» может перейти в «Ниццу»

29 января 2021, 16:46

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может досрочно вернуться из аренды, утверждает Nice-Matin.

Сейчас футболист временно выступает за «Бенфику», но получает мало игрового времени в этом сезоне, на его счету всего 2 матча в чемпионате Португалии.

Впрочем, каталонцы намерены сразу же отдать игрока в аренду другому клубу. В услугах Тодибо заинтересована «Ницца».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
29 января 2021 в 18:18
Весёлая новость. Тодибо получал мало игровой практики, потому что только приехав в Бенфику он сломался на полгода =)) Собственно поэтому ни португальцы на него не расчитывают, ни Барселоне он не нужен... =))
Будет чудом, если удастся его "спихнуть в Ниццу", поскольку уже сейчас очевидно, что француз - "стеклянный" игрок, а о его таланте сильно больше разговоров, чем возможностей его (талант) "лицезреть" в реальных матчах... =(
beefs
beefs
29 января 2021 в 16:49
это нормальный ход...
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