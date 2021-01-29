Защитник «Барселоны» может перейти в «Ниццу»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может досрочно вернуться из аренды, утверждает Nice-Matin.
Сейчас футболист временно выступает за «Бенфику», но получает мало игрового времени в этом сезоне, на его счету всего 2 матча в чемпионате Португалии.
Впрочем, каталонцы намерены сразу же отдать игрока в аренду другому клубу. В услугах Тодибо заинтересована «Ницца».
Будет чудом, если удастся его "спихнуть в Ниццу", поскольку уже сейчас очевидно, что француз - "стеклянный" игрок, а о его таланте сильно больше разговоров, чем возможностей его (талант) "лицезреть" в реальных матчах... =(
Будет чудом, если удастся его "спихнуть в Ниццу", поскольку уже сейчас очевидно, что француз - "стеклянный" игрок, а о его таланте сильно больше разговоров, чем возможностей его (талант) "лицезреть" в реальных матчах... =(