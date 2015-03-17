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Широков считает, что в проблемах «Спартака» виноват Федун

17 марта 2015, 15:39
Полузащитник «Спартака» Роман Широков, находящийся в аренде в «Краснодаре», в интервью телеканалу «Кубань 24» рассказал о том, в чем заключается проблема «красно-белых».

— Движется ли «Спартак» к званию «середняк российской Премьер-Лиги»? Пока да, семимильными шагами. С чем связаны проблемы? Мне трудно сказать. Наверное, очевидно, что нет игры той спартаковской, на которую все рассчитывают. Потому что, если 80 лет до этого люди играли в атакующий футбол, завоевывали титулы и много титулов — если не ошибаюсь, 22 только чемпионства у «Спартака» — и в одно мгновение это все разрушить и перейти к своим уставам, я думаю, это неправильно. От кого это идет? Ну, раз президент (клуба) — болельщик киевского «Динамо», наверное, от президента.
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