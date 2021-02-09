Фетисов — о Селихове и АЕКе: «Греки к нам не обращались»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию, что греческий АЕК хотел арендовать голкипера московского клуба Александра Селихова.
«Официально греки к нам не обращались», — заявил Фетисов.
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию, что греческий АЕК хотел арендовать голкипера московского клуба Александра Селихова.
«Официально греки к нам не обращались», — заявил Фетисов.
Валер, ну если ты веришь слухам от разных Метарейтингс (связанных с букмекерами)...
Валер, ну если ты веришь слухам от разных Метарейтингс (связанных с букмекерами)...