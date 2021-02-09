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Фетисов — о Селихове и АЕКе: «Греки к нам не обращались»

09 февраля 2021, 13:01

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию, что греческий АЕК хотел арендовать голкипера московского клуба Александра Селихова.

«Официально греки к нам не обращались», — заявил Фетисов.

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ДСА
ДСА
09 февраля 2021 в 16:30
Они просто спросили на всякий случай.
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 февраля 2021 в 13:30
Левые? От официального лица в Спартаке?
Валер, ну если ты веришь слухам от разных Метарейтингс (связанных с букмекерами)...
mihaluch
mihaluch
09 февраля 2021 в 13:12
Желаемое принимают за действительное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 февраля 2021 в 13:02
Пошли левые отмазки...
Гость
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