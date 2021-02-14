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Алексей Еременко: «Адебайор спрашивал у меня про РПЛ»

14 февраля 2021, 11:17

Спортивный директор юрмальского «Спартака» Алексей Еременко рассказал об интересе бывшего нападающего «Арсенала» и «Реала» Эммануэля Адебайора к РПЛ.

Он был в Парагвае, но вроде закончил играть и поселился в Аккре — как и Асамоа Гьян. Я видел обоих в октябре. Раньше Адебайор расспрашивал меня про РПЛ, потому что им интересовались клубы оттуда. Но я не заметил у него особого желания выступать в России.

Ранее ходили слухи, что Адебайор может вернуться в АПЛ. В настоящее время ветеран находится без команды.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 13:28
В Юрмале тоже есть Спартак?!
Союзник противников
Союзник противников
14 февраля в 12:35
Это что-то древнее,типа Кощея Бессмертного???
ДАША Д
ДАША Д
14 февраля в 11:40
Уже на пенсию пора.
sv_1969
sv_1969
14 февраля в 11:38
Не особо он и нужен был))
sihafazatron
sihafazatron
14 февраля в 11:24
Адебайор: "А вы там с медведями играете? вместо воды у вас в бутылочках водка?...."
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