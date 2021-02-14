Алексей Еременко: «Адебайор спрашивал у меня про РПЛ»

Спортивный директор юрмальского «Спартака» рассказал об интересе бывшего нападающего «Арсенала» и «Реала» к РПЛ .

Он был в Парагвае, но вроде закончил играть и поселился в Аккре — как и Асамоа Гьян. Я видел обоих в октябре. Раньше Адебайор расспрашивал меня про РПЛ , потому что им интересовались клубы оттуда. Но я не заметил у него особого желания выступать в России.