Алексей Еременко: «Адебайор спрашивал у меня про РПЛ»

Спортивный директор юрмальского «Спартака» Алексей Еременко рассказал об интересе бывшего нападающего «Арсенала» и «Реала» Эммануэля Адебайора к РПЛ.
Он был в Парагвае, но вроде закончил играть и поселился в Аккре — как и Асамоа Гьян. Я видел обоих в октябре. Раньше Адебайор расспрашивал меня про РПЛ, потому что им интересовались клубы оттуда. Но я не заметил у него особого желания выступать в России.
Ранее ходили слухи, что Адебайор может вернуться в АПЛ. В настоящее время ветеран находится без команды.