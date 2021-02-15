Шаронов: «Рондон адаптирован к российскому футболу»

Бывший наставник «Рубина» отреагировал на трансфер экс-нападающего казанского клуба в ЦСКА .

ЦСКА знает Рондона, следили за ним. Если они его подписали, значит он подходит им, исходя из его качеств, подходит под стиль игры, под требования Ганчаренко. Большим плюсом Рондона является то, что он играл в России и адаптирован к российскому футболу. А поможет ли он привести ЦСКА к чемпионству — это уже вопрос времени.

Чалов и Рондон — это игроки с разными характеристиками. Ганчаренко будет их использовать, исходя из своей стратегии, сочетая их по-разному. Никто не знает, какие идеи в голове у Ганчаренко, и как он будет использовать Рондона и Чалова.