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Шаронов: «Рондон адаптирован к российскому футболу»

15 февраля 2021, 15:10

Бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов отреагировал на трансфер экс-нападающего казанского клуба Саломона Рондона в ЦСКА.

ЦСКА знает Рондона, следили за ним. Если они его подписали, значит он подходит им, исходя из его качеств, подходит под стиль игры, под требования Ганчаренко. Большим плюсом Рондона является то, что он играл в России и адаптирован к российскому футболу. А поможет ли он привести ЦСКА к чемпионству — это уже вопрос времени.

Чалов и Рондон — это игроки с разными характеристиками. Ганчаренко будет их использовать, исходя из своей стратегии, сочетая их по-разному. Никто не знает, какие идеи в голове у Ганчаренко, и как он будет использовать Рондона и Чалова.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 19:16
Все будет зависеть от самого Рондона.
Какие он ставит перед собой цели.
marut
marut
15 февраля в 17:01
А так же к английскому, китайскому.....
Остапчук 67
Остапчук 67
15 февраля в 15:25
Это положительный момент.
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