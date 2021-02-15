Агент Бохинена: «Эмиль — современный центральный полузащитник»

Стейн Хофф, агент новичка ЦСКА , похвалил своего клиента после трансфера в московский клуб.

Он современный центральный полузащитник. Может сыграть «шестерку» и «восьмерку» или немного глубже в центре поля, в зависимости от схемы игры. Он левша, а еще очень высокий и физически крепкий. Главное, что он всегда идет на мяч и не торопится избавляться от него. Наоборот, стремится сохранить, пока не найдет лучшего момента, чтобы отдать пас.

Сейчас Бохинен переходит в другую лигу, и ему потребуется немного времени на адаптацию. Это нормально для любого игрока, переходящего в новый клуб. Ему нужно будет привыкнуть к партнерам по команде, тренеру, тренировочному процессу и, конечно, стилю жизни в Москве.