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Агент Бохинена: «Эмиль — современный центральный полузащитник»

15 февраля 2021, 14:01

Стейн Хофф, агент новичка ЦСКА Эмиля Бохинена, похвалил своего клиента после трансфера в московский клуб.

Он современный центральный полузащитник. Может сыграть «шестерку» и «восьмерку» или немного глубже в центре поля, в зависимости от схемы игры. Он левша, а еще очень высокий и физически крепкий. Главное, что он всегда идет на мяч и не торопится избавляться от него. Наоборот, стремится сохранить, пока не найдет лучшего момента, чтобы отдать пас.

Сейчас Бохинен переходит в другую лигу, и ему потребуется немного времени на адаптацию. Это нормально для любого игрока, переходящего в новый клуб. Ему нужно будет привыкнуть к партнерам по команде, тренеру, тренировочному процессу и, конечно, стилю жизни в Москве.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 19:33
Ну что, удачи Бохинену в ЦСКА!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 февраля в 15:21
Должен быстро встроиться в схему игры, а исландцы наверняка ему помогут.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 февраля в 14:13
По нарезкам не плох, но это нарезки. Посмотрим на деле
Mangur
Mangur
15 февраля в 14:11
В принципе согласе с авторитетным мнением
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