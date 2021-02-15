Кириченко: «Переход Рондона — мощное усиление армейцев»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал переход полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона в армейский клуб.
Переход Рондона — мощное усиление армейцев. Он выступал в сильных клубах, поиграл в АПЛ, адаптирован к России. ЦСКА однозначно нужен был такой нападающий с учетом ухода Гайча, покупка которого не оправдалась.
Бохинен — игрок сборной Норвегии, квалифицированный футболист. В Скандинавии хорошо работают в футбольных школах, воспитывают крепких, неприхотливых ребят, которые хорошо обучены в плане техники и других атрибутов.
А Володька против!
А Володька против!