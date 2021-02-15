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Кириченко: «Переход Рондона — мощное усиление армейцев»

15 февраля 2021, 14:41

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал переход полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона в армейский клуб.

Переход Рондона — мощное усиление армейцев. Он выступал в сильных клубах, поиграл в АПЛ, адаптирован к России. ЦСКА однозначно нужен был такой нападающий с учетом ухода Гайча, покупка которого не оправдалась.

Бохинен — игрок сборной Норвегии, квалифицированный футболист. В Скандинавии хорошо работают в футбольных школах, воспитывают крепких, неприхотливых ребят, которые хорошо обучены в плане техники и других атрибутов.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
15 февраля в 17:04
Ну мощное это слишком....не Рон пришел в клуб
Василий 50
Василий 50
15 февраля в 15:30
А вот это ещё рановато говорить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 15:11
Скорее просто усиление,а не мощное!
Caniggia
Caniggia
15 февраля в 14:57
Кириченко: «Переход Рондона — мощное усиление армейцев»
А Володька против!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 февраля в 14:44
Ещё рано говорить о его пользе
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