Кириченко: «Переход Рондона — мощное усиление армейцев»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал переход полузащитника и нападающего в армейский клуб.

Переход Рондона — мощное усиление армейцев. Он выступал в сильных клубах, поиграл в АПЛ , адаптирован к России. ЦСКА однозначно нужен был такой нападающий с учетом ухода Гайча, покупка которого не оправдалась.

Бохинен — игрок сборной Норвегии, квалифицированный футболист. В Скандинавии хорошо работают в футбольных школах, воспитывают крепких, неприхотливых ребят, которые хорошо обучены в плане техники и других атрибутов.