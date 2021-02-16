Тренер «Порту»: «Устроим „Ювентусу“ проблемы. У нас менталитет победителей»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мы устроим «Ювентусу» проблемы, так как у «Порту» тоже есть кое-что особенное в ДНК. У нас менталитет победителей, независимо от соперника.
Криштиану [Роналду] может решить игру в любой момент, потрясающий игрок. Он, без сомнения, лучший в мире. Мы должны быть сплоченными.
Ранее о матче с «Порту» высказался Криштиану Роналду.
Чем больше тренер перед матчем разговаривает, тем более, разговор ни о чём, тем меньше шансов у его команды на положительный результат в этом матче.
Посмотрим, кто закончит матч с проблемами...
Чем больше тренер перед матчем разговаривает, тем более, разговор ни о чём, тем меньше шансов у его команды на положительный результат в этом матче.
Посмотрим, кто закончит матч с проблемами...