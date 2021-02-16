Тренер «Порту»: «Устроим „Ювентусу“ проблемы. У нас менталитет победителей»

Главный тренер «Порту» поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы устроим «Ювентусу» проблемы, так как у «Порту» тоже есть кое-что особенное в ДНК. У нас менталитет победителей, независимо от соперника.

Криштиану [Роналду] может решить игру в любой момент, потрясающий игрок. Он, без сомнения, лучший в мире. Мы должны быть сплоченными.