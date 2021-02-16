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Тренер «Порту»: «Устроим „Ювентусу“ проблемы. У нас менталитет победителей»

16 февраля 2021, 18:12
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы устроим «Ювентусу» проблемы, так как у «Порту» тоже есть кое-что особенное в ДНК. У нас менталитет победителей, независимо от соперника.

Криштиану [Роналду] может решить игру в любой момент, потрясающий игрок. Он, без сомнения, лучший в мире. Мы должны быть сплоченными.

Ранее о матче с «Порту» высказался Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
16 февраля в 21:11
    Bom Bom
    Bom Bom
    16 февраля в 19:45
    Это вы Роме устроили проблемы, надеюсь, с нами такое не прокатит)
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    16 февраля в 19:34
    Посмотрим на деле
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 февраля в 19:20
    Поставлю на Ювентус!
    112910415
    112910415
    16 февраля в 19:11
    будем смотреть
    Ironigor
    Ironigor
    16 февраля в 18:41
    Да это же ЮВЕНТУС, им по ... на ДНК.
    Q-J-G
    Q-J-G
    16 февраля в 18:21
    Если тренер запугивает, тогда он сам боится...

    Чем больше тренер перед матчем разговаривает, тем более, разговор ни о чём, тем меньше шансов у его команды на положительный результат в этом матче.

    Посмотрим, кто закончит матч с проблемами...
    juvenale
    juvenale
    16 февраля в 18:20
    был бы условный Аллегри тренером,такие слова сложно бы было представить...
    shlomo
    shlomo
    16 февраля в 18:17
    Тут, как бы себе самим не создать....:)))
    Cat01
    Cat01
    16 февраля в 18:14
    Ждём результат этой встречи
    Василий 50
    Василий 50
    16 февраля в 18:14
    Себе проблем не создайте
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