ГлавнаяНовости

Роналду: «Надеюсь, матч с „Порту“ станет началом долгого пути к финалу ЛЧ»

16 февраля 2021, 17:26
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем твиттере поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Завтра у нас очень важная игра против очень сильной команды, и я могу только надеяться, что это станет началом долгого пути, который мы хотим пройти до финала.

Уважение к сопернику, стремление к победе, 100-процентная сосредоточенность на наших целях. Вперед, парни!

Матч «Порту» – «Ювентус» пройдет 17 февраля. Ответная игра состоится 9 марта.

Все новости
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
17 февраля в 02:22
в котором вы проиграете Баварии
112910415
112910415
16 февраля в 18:49
как знать, как знать ...
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 18:43
Только вперёд к Победе Юве !!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 февраля в 18:35
Персонально Роналду заслуживает всех побед в мире. Уважение ему.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 февраля в 18:11
Избежать бы недооценки
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 17:56
Порту должны проходить.
David Young
David Young ответ juvenale (раскрыть)
16 февраля в 17:55
Это вполне может оказаться реальностью уже в этом сезоне.
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 17:54
А может и не станет)
h8you
h8you
16 февраля в 17:53
    juvenale
    juvenale
    16 февраля в 17:51
    А Роналду еще и юморист)
    Q-J-G
    Q-J-G
    16 февраля в 17:42
    Целеустремлённость, воля к победе в каждом матче, готовность бороться до последней минуты матча, несмотря на результат, в этом весь К.Роналду...

    Достойный образец для подражания, как надо идти к поставленной цели, несмотря ни на что!
    allemz
    allemz
    16 февраля в 17:41
      DEIVID_1
      DEIVID_1
      16 февраля в 17:33
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        16 февраля в 17:28
        Надежда умирает последней
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100