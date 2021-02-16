Роналду: «Надеюсь, матч с „Порту“ станет началом долгого пути к финалу ЛЧ»

Нападающий «Ювентуса» в своем твиттере поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Завтра у нас очень важная игра против очень сильной команды, и я могу только надеяться, что это станет началом долгого пути, который мы хотим пройти до финала.

Уважение к сопернику, стремление к победе, 100-процентная сосредоточенность на наших целях. Вперед, парни!