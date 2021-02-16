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Созин — о переходе Рондона и Бохинена: «Для победы в РПЛ они не годятся»

16 февраля 2021, 11:28

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход в ЦСКА форварда Хосе Саломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена.

ЦСКА наконец-то определился с усилениями, но назвать Рондона усилением для клуба я не могу. Да, я отлично помню, как Рондон, играя ещё за «Рубин», рвал ЦСКА в Москве. Высокий, мобильный и тактически грамотный игрок — тогда он был хорош, поэтому «Зенит» не жалел на него денег. Но это было семь лет назад. А время идёт, и Рондон явно не становится моложе и сильнее. Приобретение Рондона — это для ротации, чтобы взбодрить Чалова. Когда появился Гайч, а Шкурин стал забивать, то и Чалов немного ожил. С Рондоном ЦСКА может выиграть лишь первое место по количеству лавочников и длине скамейки.

Что касается Бохинена, то о нём известно мало. Я говорил с нашими агентами и скаутами, они слышали об этом игроке, но никто не сказал, что он готов для команды топ-пять РПЛ. Может, у него и получится. А ЦСКА хочется пожелать, чтобы трансферы были живые, чтобы они выходили на поле, была конкуренция и ротация состава. Только для этого они и нужны, это не усиление здесь и сейчас. Для победы в РПЛ они не годятся.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
17 февраля в 08:38
Гинер с Гончаренко тянут команду вниз
RIR68
RIR68
16 февраля в 18:41
если послушать этого "члена по этике", то спортивный принцип в нашем убогом чемпионате уже не имеет никакого принципа. теперь годятся трансферы или нет определяются этими "членами", и решают всё они.
antant1
antant1
16 февраля в 16:41
Созину скучно в комитете по этике)
Верг
Верг
16 февраля в 16:33
В Рпл не зависит каких игроков ты подписываешь для трофея, главное какой бюджет потрачен на работу с кротами и ублажен ли дюков
альсато
альсато
16 февраля в 16:27
Вот так и хочется спросить господина А Созина (главного интеллигента), а кто (на его взгляд) годится для победы в РПЛ)))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 февраля в 15:56
А чем вообще занимается "комитет по этике РФС" и лично член его Созин?
Такое ощущение чем угодно, но только не этикой.
SHMEL
SHMEL
16 февраля в 14:45
Еще один крупный специалист нарисовался. Кто вообще дал право футбольному чиновнику давать оценки трансферам клубов? Тогда дайте и клубам право обсуждать судейство или давать оценки по принятым решениям комиссии по этике.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 14:06
А Созин это кто?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 февраля в 14:06
Вообще подобные высказывания из уст чиновника РФС как-то некрасиво звучат, тем более из уст члена комитета по этике
13 RUS
13 RUS
16 февраля в 14:03
А что делают члены рфс в трансферах клубов?
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 13:39
Уж очень категоричен этот Сюзин и какое ему дело до новичков ЦСКА.
Союзник противников
Союзник противников ответ Василий 50 (раскрыть)
16 февраля в 13:25
Чтобы спровоцировать лиц(организации),упоминаемых им,на резкие высказывания и последующий штраф.Он сам выполняет неблаговидную роль "маленького гадёныша из подворотни,заявляющего :"Дяденька,дай закурить!".
Василий 50
Василий 50
16 февраля в 13:08
Почему Созин высказывается о трансферах?
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 12:59
Не этично члену комитета по этике обсуждать дела его не касающиеся .
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 12:33
Бохинен попадает в трансферную политику ЦСКА. Он молодой и перспективный, ЦСКА на таких футболистов в последнее время ориентируется. Плюс у него хорошие данные, особенно левая нога. Также были важны его лидерские качества.
Что касается Рондона, то он в представлении не нуждается. Долго играл в РПЛ, потом перешел в АПЛ. С уходом в аренду Гайча ЦСКА нуждался в таком форварде, как Рондон. Чтобы он мог работать спиной к воротам, цепляться за мяч. Сейчас важно как можно быстрее его внедрить, чтобы он вышел как можно скорее.
Ганчаренко отметил, что пока не может сказать, как пройдет адаптация новичков в команде. В последнее время Рондон работал в индивидуальном режиме. Тренер подчеркнул, что Рондон не в тех кондициях, чтобы помочь клубу здесь и сейчас, но на него будут рассчитывать уже в ближайших играх.
И как сказал Ганчаренко если не к матчу на кубок со СКА Хабаровск, то к Локомотиву постараются.
112910415
112910415
16 февраля в 12:21
Рондон не очень молод,
Созин не особо авторитетен ...
жизнь их сама рассудит !
Grabovsky
Grabovsky
16 февраля в 12:11
Ибра в Италии рвёт в 38 если не ошибаюсь. А тут рпл и Рондон в 31. Форму наберёт и норм. Для ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 12:03
Смотря в какой форме Рондон. Про норвежца трудно что-то сказать...
Насмешник
Насмешник
16 февраля в 12:02
Трансфер Рондона действительно спорный, но вовсе не из-за возраста или его физической готовности прямо сейчас.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
16 февраля в 11:58
Нас как-то мало интересует мнение Андрея Созина относительно ЦСКА и прибывающих к нам игроков. Пусть лучше комментирует случаи которые на прямую относятся к комитету по этике РФС.
Союзник противников
Союзник противников
16 февраля в 11:54
А ты ЦСКА оштрафуй за это,Созин! Это единственная вещь,которая у тебя хорошо получается.А для победы в РПЛ прежде всего нужен квалифицированный главный тренер,а потом уже можно о игроках подумать.
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 11:53
Что то надо делать ЦСКА вот они и делают.
cska1948
cska1948
16 февраля в 11:47
"...Для победы в РПЛ они не годятся."
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Слепой сказал - посмотрим! А он зря говорить не будет...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 февраля в 11:45, ред.
Не согласен. Считаю Рондона топ-игроком по меркам РПЛ даже сейчас. В течение месяца его приведут в нормальные физические кондиции и он начнет всех рвать. Это какие-то стереотипы что мол в Китае играют одни пенсионеры. Рондону только 31. Это еще не возраст. Да, возможно есть немного лишнего веса, но это поправимо. У ЦСКА давно не было форвардов такого уровня. Даже Абель Эрнандес не годится в сравнение, потому что Абель - не бомбардир. А что касается норвежца, то он точно не бездарь и у него главное есть бойцовские качества, а значит все с ним будет хорошо. Возможно потребуется некоторое время на адаптацию, но потом он вытеснит из основы бестолкового Облякова и заберет у него стандарты.
LOpp
LOpp
16 февраля в 11:36
члену комитета по этике больше заняться не чем?
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 11:35, ред.
Созин, Месси и Роналду не поедут в РПЛ.

Да же Пеппе отказался от зенита.

Форвард «зенита» Себастьян Дриусси рассказал о причинах срыва своего трансфера в «Ривер Плейт».

Пепе, которым интересовался «зенит», решил перейти в «Порту», так как не хотел выступать в российском чемпионате. Клуб не смог найти мне иную замену, поэтому переговоры о переходе стали невозможными.
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 11:34
Ещё одно чудо в эксперты подалось)))
beefs
beefs
16 февраля в 11:29
чего гадать, скоро сами все увидим...
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