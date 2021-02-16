Созин — о переходе Рондона и Бохинена: «Для победы в РПЛ они не годятся»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход в ЦСКА форварда и полузащитника .

ЦСКА наконец-то определился с усилениями, но назвать Рондона усилением для клуба я не могу. Да, я отлично помню, как Рондон, играя ещё за «Рубин», рвал ЦСКА в Москве. Высокий, мобильный и тактически грамотный игрок — тогда он был хорош, поэтому «Зенит» не жалел на него денег. Но это было семь лет назад. А время идёт, и Рондон явно не становится моложе и сильнее. Приобретение Рондона — это для ротации, чтобы взбодрить Чалова. Когда появился Гайч, а Шкурин стал забивать, то и Чалов немного ожил. С Рондоном ЦСКА может выиграть лишь первое место по количеству лавочников и длине скамейки.