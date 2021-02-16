Алаба: «Я ухожу из „Баварии“»

Защитник «Баварии» , как и ожидалось, объявил о своем уходе из клуба этим летом.

Я принял решение попробовать что-то новое после этого сезона. Я уйду из клуба. Это было непростое решение, я здесь уже 13 лет, «Бавария» очень важна для меня.

В какой клуб перейду? Я еще не решил.