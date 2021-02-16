ГлавнаяНовости

Алаба: «Я ухожу из „Баварии“»

16 февраля 2021, 16:14

Защитник «Баварии» Давид Алаба, как и ожидалось, объявил о своем уходе из клуба этим летом.

Я принял решение попробовать что-то новое после этого сезона. Я уйду из клуба. Это было непростое решение, я здесь уже 13 лет, «Бавария» очень важна для меня.

В какой клуб перейду? Я еще не решил.

Напомним, что на игрока претендуют «Реал» и «Манчестер Сити». Летом Алаба станет свободным агентом.

Все новости
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bublikyo
bublikyo
17 февраля в 13:42
Бавария сама привыкла отжимать игроков свободными агентами, а тут такое провернули с ней
bayern-cobra
bayern-cobra
17 февраля в 11:56
Конечно все выиграл нафиг ему Бавария уже предатель
kyxy
kyxy
17 февраля в 01:49
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    16 февраля в 23:55, ред.
    Сколько пафосных и лицемерных слов от негретенка, фууу чуть не блеванул. А на самом деле ещё даже не знает куда пойдёт и где хочет попробовать что-то новое, до последнего ждёт кто же больше бабла накидает. Всё на самом деле очень просто кто больше заплатит туда и пойдёт и скорее всего на первой пресс конференции будет говорить. что мечтал оказаться именно здесь.
    drug01
    drug01
    16 февраля в 23:21
    Пока только одни разговоры
    KLINSI
    KLINSI
    16 февраля в 22:19
    Жаль.
    Здоровья, счастья в личной жизни... но побед вне Баварии пожелать не могу.
    Andrey YarmolenkoUA
    Andrey YarmolenkoUA ответ Мessi 10 (раскрыть)
    16 февраля в 20:39
    Я устал,я ухожу В ПСЖ к Неймару(Леонтий Мессионер)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    16 февраля в 19:35
    Баварию можно променять только на 2-3 клуба в мире.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    16 февраля в 19:29
    Хотел бы видеть в Юве, но придется ко двору в сити
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ 1bear (раскрыть)
    16 февраля в 18:15
    Я бы не сказал что прям таки "даром" ибо там комиссионные агент его загнет такие, + подъемные уверен запросят большие, так как на этот рычаг "свободного агента" очень легко давить)
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    16 февраля в 18:13
    Это что то новенькое для Баварии, что бы от них бесплатно ушел топовый игрок, за которого можно было бы получить без проблем 50-60 лям.
    Мessi 10
    Мessi 10
    16 февраля в 17:46
    Я устал, я мухожук.
    SHMEL
    SHMEL
    16 февраля в 17:40
    Уверен, в МанСити перейдет.
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ allemz (раскрыть)
    16 февраля в 17:13, ред.
    Пеп может договориться со старым знакомым
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    16 февраля в 17:11
    Сити идеальный вариант)
    У них проблемы с левым защитником..
    Можно пару миллионов накинуть в контракте, он ведь бесплатно переходит. Горожане закроют проблему на на 4-5 лет.
    Да и не забываем, что Гвардиола ему тоже знаком
    allemz
    allemz
    16 февраля в 17:05
    Блин, давай тогда уж в МС. Тем более бесплатно, опытный топ-игрок с пасом и ударом.
    У МС те же проблемы с ЛЗ, профукали Анхелиньо, Менди бесполезен, а Зина еле как справляется. Думаю, Алаба тот самый игрок, который может помочь в сложившейся ситуации.
    juvenale
    juvenale
    16 февраля в 16:37
    кто больше предложит,туда и перейдешь...
    1bear
    1bear
    16 февраля в 16:36
    любой топ клуб "с руками оторвёт",тем более как свободного,то есть даром!!!
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    16 февраля в 16:36
    будет в основе в любой команде мира. А вот выиграет ли он от перехода куда-либо - большой вопрос) пускай катится
    Zenit_84
    Zenit_84
    16 февраля в 16:30
    Прощай, Давид!
    Q-J-G
    Q-J-G
    16 февраля в 16:30
    Игрок хороший, универсальный, возраст 28 лет, молодой и опытный, заиграет в любом топ - чемпионате, будет усилением для любой топ-команды. Осталось найти "свою" команду, которая предложит ему такие условия, какие будут для него приемлемы. Цену он свою знает, как в прямом, так и в переносном смысле. Главное, не переусердствовать, а найти компромисс с руководством команды, за которую он хочет играть...

    Возможно, "Реал", возможно, МС, возможно, будет играть за "Баварию", несмотря на своё заявление об уходе...
    Мысыктар
    Мысыктар
    16 февраля в 16:30
    в сПартак нужно.
    Верг
    Верг
    16 февраля в 16:27
    В Боруссию! хаха
    Ну в манчестер сити уж, к пепу
    нечитайло
    нечитайло
    16 февраля в 16:24
    Прикольно, сам решает
    dimagas2
    dimagas2
    16 февраля в 16:21
    С такими запросами по З/П мало кто его к себе заберет.
    Q-J-G
    Q-J-G
    16 февраля в 16:18
    Будем ожидать, куда?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100