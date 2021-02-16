Алаба: «Я ухожу из „Баварии“»

Защитник «Баварии» Давид Алаба, как и ожидалось, объявил о своем уходе из клуба этим летом.
Я принял решение попробовать что-то новое после этого сезона. Я уйду из клуба. Это было непростое решение, я здесь уже 13 лет, «Бавария» очень важна для меня.
В какой клуб перейду? Я еще не решил.
Напомним, что на игрока претендуют «Реал» и «Манчестер Сити». Летом Алаба станет свободным агентом.
Возможно, "Реал", возможно, МС, возможно, будет играть за "Баварию", несмотря на своё заявление об уходе...
Возможно, "Реал", возможно, МС, возможно, будет играть за "Баварию", несмотря на своё заявление об уходе...
У них проблемы с левым защитником..
Можно пару миллионов накинуть в контракте, он ведь бесплатно переходит. Горожане закроют проблему на на 4-5 лет.
Да и не забываем, что Гвардиола ему тоже знаком
У них проблемы с левым защитником..
Можно пару миллионов накинуть в контракте, он ведь бесплатно переходит. Горожане закроют проблему на на 4-5 лет.
Да и не забываем, что Гвардиола ему тоже знаком