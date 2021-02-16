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Сразу четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере форварда «Шальке»

16 февраля 2021, 17:15

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за прогрессом нападающего «Шальке» Мэттью Хоппа, утверждает 90min.

По информации источника, 19-летний американец, недавно подписавший профессиональный контракт с немецким клубом, также привлек интерес со стороны «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Хопп сыграл в 11 матчах Бундеслиги и забил 5 голов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
16 февраля в 19:21
Слишком рано еще вокруг его персоны устраивать ажиотаж, толком еще ничего не показал.
Хотя очень хочу чтоб он выстрелил, и помог сохранить место Шальке в Бундеслиге
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 18:20
Интерес от очень хороших клубов!
ДСА
ДСА
16 февраля в 17:57
В Шальке то и забивать больше некому.
LOpp
LOpp
16 февраля в 17:49
Забил в 2 матчах и все - звязда
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 17:23
Очень большая конкуренция...
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