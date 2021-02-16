Сразу четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере форварда «Шальке»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за прогрессом нападающего «Шальке» Мэттью Хоппа, утверждает 90min.
По информации источника, 19-летний американец, недавно подписавший профессиональный контракт с немецким клубом, также привлек интерес со стороны «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».
В текущем сезоне Хопп сыграл в 11 матчах Бундеслиги и забил 5 голов.
Хотя очень хочу чтоб он выстрелил, и помог сохранить место Шальке в Бундеслиге
Хотя очень хочу чтоб он выстрелил, и помог сохранить место Шальке в Бундеслиге