Сразу четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере форварда «Шальке»

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16 февраля 2021, 17:15

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за прогрессом нападающего «Шальке» , утверждает 90min.

По информации источника, 19-летний американец, недавно подписавший профессиональный контракт с немецким клубом, также привлек интерес со стороны «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Хопп сыграл в 11 матчах Бундеслиги и забил 5 голов.