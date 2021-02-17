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Куман: «Счёт действительно отражает то, насколько сильнее был ПСЖ»

17 февраля 2021, 01:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счёт действительно отражает то, насколько сильнее был ПСЖ. Они были намного эффективнее нас. Первый тайм был куда более сбалансированным, и при счёте 1:0 у Дембеле был шанс удвоить преимущество.

Во втором тайме мы испытывали проблемы в обороне. ПСЖ показал, что физически намного сильнее нас.

Ничего не остаётся, кроме как признать тот факт, что они намного превосходили нас во втором тайме. Они показали, что их команда более совершенна, чем наша. Мы принимаем это. Но мы должны улучшить свою игру. Мы знали, что такое может случиться, потому что играли против классного соперника. Физически, по опыту, да во многих вещах они намного впереди нас.

Я мог бы солгать вам, но при счёте 1:4 на своём поле шансы пройти дальше очень невелики. Этот матч показывает нам, как много нам нужно улучшить, особенно на уровне Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
17 февраля в 16:10
Другого результата и не ожидал. Кризис в Барсе, а на тренера, как человека, который изменить ситуацию и не надеялся.
Capral
Capral
17 февраля в 15:10
Счёт отражает твою БЕЗДАРНОСТЬ!!!!!!!
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
17 февраля в 10:08
    LogvinovSerj
    LogvinovSerj
    17 февраля в 06:48
    Этот матч показал твой уровень - физрук! В отставку сам и завтра же! Ждем Лапорта и Гвардиолу конечно же!
    112910415
    112910415
    17 февраля в 06:40
    кризис не кончается в одночасье, и не кончается сам собой ...
    CSKA2012
    CSKA2012
    17 февраля в 03:00
    0:4 во Франции и Барса в 1/4 финала 😁😁😁😁
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    17 февраля в 02:42
    Если Барселона не решит проблему с обороной, то так и будут вылетать из лч получая разгромы.
    Топовой команде хватает 1 или 2 голов, чтобы преодолеть стадию плей-офф. Барселоне же не хватает даже 3-4 мячей..
    Пике и Лангле, это те же защитники, что получали 8 голов от Баварии.. неужели кто то думает, что с того времени, они стали играть лучше?) К ним сегодня ещё добавился Дест, которого просто съел Мбаппе.
    Я не виню Кумана во всем. Но что то мне кажется, что он будет уволен в конце сезона, так как трофеев команде просто не светит.
    УЕСКА
    УЕСКА
    17 февраля в 02:23
    Результат закономерен. ПСЖ сейчас команда уровнем намного выше чем Барса. В прошлом году они играли в финале ЛЧ на равных с Баварией а как играла с той же Баварией Барса мы все прекрасно помним. К сожалению разгромные вылеты из Лиги Чемпионов стали обыденностью для Барселоны и просвета впереди не видно.
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 февраля в 01:56
    А ещё счёт отражает, что в команде нет тренера.
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