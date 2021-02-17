Куман: «Счёт действительно отражает то, насколько сильнее был ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счёт действительно отражает то, насколько сильнее был ПСЖ . Они были намного эффективнее нас. Первый тайм был куда более сбалансированным, и при счёте 1:0 у Дембеле был шанс удвоить преимущество.

Во втором тайме мы испытывали проблемы в обороне. ПСЖ показал, что физически намного сильнее нас.

Ничего не остаётся, кроме как признать тот факт, что они намного превосходили нас во втором тайме. Они показали, что их команда более совершенна, чем наша. Мы принимаем это. Но мы должны улучшить свою игру. Мы знали, что такое может случиться, потому что играли против классного соперника. Физически, по опыту, да во многих вещах они намного впереди нас.

Я мог бы солгать вам, но при счёте 1:4 на своём поле шансы пройти дальше очень невелики. Этот матч показывает нам, как много нам нужно улучшить, особенно на уровне Лиги чемпионов.