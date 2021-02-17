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Таккинарди: «Я ожидаю, что „Юве“ будет играть агрессивно и решительно»

17 февраля 2021, 13:22
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал предстоящий матч туринского клуба против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эти игры длятся более 180 минут, и «Ювентусу» есть что терять, они должны быть очень осторожны. Очень важно забить гол на выезде, а отсутствие Куадрадо — удар для них, он является ключевым игроком.

Я думаю, что мы станем свидетелями той игры, которую видели с «Барселоной». Я ожидаю, что «Юве» будет играть агрессивно и решительно. Туринцам сейчас нужен баланс: сочетание того, что мы видели в начале сезона и последних удачных игр. Конечно, отсутствие Куадрадо может сказаться.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 февраля в 14:53
Порту не Кумановская Барселона и они прижмут Ювентус, но также как и Лейпциг, будут мучаться забивать.
juvenale
juvenale
17 февраля в 13:49
а кем он собрался агрессивно играть?
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 13:48
Ждём интересного и результативного матча, хотя на счёт результативности я сомневаюсь и думаю, что будет 2 гола, допустим, ничья 1-1. В любом случае, исход этого противостояния будет решаться в Турине, так как после сегодняшнего матча вопрос о победителе будет открыт. 1-4, как на Камп Ноу с 99% -ой очевидностью победителя в паре, не ожидается.
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 13:31
Как будет играть ЮВЕ посмотрим, но то, что К.Роналду будет играть агрессивно и решительно, не вызывает сомнения... По-другому он не умеет.
David Young
David Young
17 февраля в 13:24
Этого следует ожидать.

И нельзя недооценивать своего футбольного соперника, особенно номинальным фаворитам, которым в данном случае является Ювентус.
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