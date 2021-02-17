Таккинарди: «Я ожидаю, что „Юве“ будет играть агрессивно и решительно»

Бывший футболист «Ювентуса» прокомментировал предстоящий матч туринского клуба против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эти игры длятся более 180 минут, и «Ювентусу» есть что терять, они должны быть очень осторожны. Очень важно забить гол на выезде, а отсутствие Куадрадо — удар для них, он является ключевым игроком.

Я думаю, что мы станем свидетелями той игры, которую видели с «Барселоной». Я ожидаю, что «Юве» будет играть агрессивно и решительно. Туринцам сейчас нужен баланс: сочетание того, что мы видели в начале сезона и последних удачных игр. Конечно, отсутствие Куадрадо может сказаться.